Respira Alberto: un organismo internacional le aseguró dólares para afrontar la pandemia

El presidente Alberto Fernández recibió una buena noticia durante una videoconferencia con el titular de la antigua Corporación Andina de Fomento (CAF), hoy rebautizado Banco de Desarrollo de América Latina, quien le reiteró el compromiso de prestar hasta u$s 4000 millones de dólares para los próximos cuatro años. Ese dinero se destinará a varios fines, y en lo inmediato un porcentaje irá a atender la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus.

Fernández dialogó con el peruano Luis Carranza Ugarte acompañado del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el subsecretario de Relaciones Financieras de esa repartición, Christian Asinelli. En esa charla acordaron que los fondos por girarse al Tesoro se destinarán a "promover políticas sociales y de reactivación económica".

“Agradezco que en este momento tan difícil para la Argentina y para el mundo la CAF esté acompañando. Es muy importante para sostener la asistencia a los sectores más necesitados y para avanzar en planes de infraestructura", aseguró el mandatario.

La conversación tuvo lugar cuando el Gobierno negocia a contrarreloj para lograr una mayor adhesión a su plan de reestructuración de la deuda soberana con los bonistas privados, que sin embargo se muestran reacios a aceptar las condiciones que transmitió el ministerio de Economía. Así las cosas, el riesgo de caer en default crece y, con él, bajan las chances de obtener financiamiento para enfrentar los desafíos por delante.

El destino de los fondos

La inversión proyectada de CAF para 2020 en el país es de u$s 900 millones, que serán destinados a obras de infraestructura, y a dos líneas de financiamiento de rápido desembolso. Una de ellas será por u$s 40 millones para cubrir el rojo de las provincias, y la otra por u$s 300 millones para la asistencia social.

Los fondos destinados a infraestructura incluyen iniciativas tales como construir 103 nuevos edificios educativos, el reacondicionamiento de 130 kilómetros de rutas, el avance en la renovación del ferrocarril Belgrano Sur; el desarrollo de obras de integración socio-urbana y la ejecución de un proyecto para mejorar el abastecimiento hídrico en la Provincia de Buenos Aires.

Luis Carranza Ugarte le informó además al Presidente que el Banco de Desarrollo de América Latina se encuentra trabajando para avanzar en la aprobación en los próximos meses de nuevos proyectos de infraestructura; de manejo de recursos hídricos; programas de educación, y el apoyo al programa de ciudades con futuro a través de la intervención integral en barrios populares.