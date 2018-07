Respaldo y confirmación de Trump

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, reiteró ayer su respaldo al programa de la Argentina. Ayer, al concluir la cumbre del G20, calificó como un buen encuentro el que mantuvo con Mauricio Macri ayer mismo. "Estamos muy a favor de los planes económicos (del Gobierno argentino) y apoyamos el plan con el FMI", sostuvo en conferencia de prensa. El sábado, en un encuentro con periodistas previo al inicio formal de las deliberaciones, había manifestado que su país está "a favor del préstamo del FMI. Obviamente, participamos y formamos parte de esa facilidad que se otorgó", señaló el funcionario.

Ayer, en tanto, confirmó que el presidente norteamericano, Donald Trump, asistirá a la cumbre de jefes de Estado del G20 en Buenos Aires de fines de noviembre, en lo que el Gobierno argentino vio ambién otra faceta de respaldos, en este caso al rol hemisférico que le asigna al país la administración republicana.

Mnuchin también dijo que consideraba que el paquete de u$s 50.000 millones del FMI "otorga un respaldo de confianza en el nivel de activos, que con suerte no necesitarán, pero tienen". "Por el momento, no hay razones para más financiamiento", señaló, y advirtió que lo consideraría en ese caso.