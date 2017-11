Repuntó el consumo y marcó una suba de 7% en las ventas en los shopping

La inyección de fondos a la economía tuvo su fruto en septiembre: las ventas en supermercados repuntaron y crecieron un 1,5%, mientras la de los shoppings se dispararon a una tasa de 7% en la comparación con igual mes del año pasado, medido a precios constantes (esto es, suponiendo que los precios no se movieron). Así surge de datos difundidos ayer por el Indec, que registraron que el consumo mejoró por segundo mes consecutivo.

Las ventas en los shoppings precios corrientes en septiembre llegaron a $ 4905 millones, cifra que representa un aumento de 24,8% respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera, en el acumulado de los primeros nueve meses registraron un total de $ 42.131 millones, una suba 14,8%, aunque por debajo de la inflación de ese período.

A su vez, a precios constantes en septiembre alcanzaron un total de $ 3888 millones, una mejora de 7% respecto al mismo mes del año anterior.

En la Ciudad de Buenos Aires los rubros que registraron las variaciones más altas fueron en "otros", con una suba de 47%; "diversión y esparcimiento", con 39,7%; "patio de comidas, alimentos y kioscos", 35,5%; "juguetería", 20,3%; e "indumentaria, calzado y marroquinería", 20,1%.

Para Gabriel Zelpo, de Elypsis, son varios los factores que confluyeron para impulsar la elevada suba de las ventas en centros de compras. Por un lado, venía de una base bastante baja, que ayudó en la comparación. A esto sumó que en septiembre se dio el aumento de la ley de movilidad, "que algo empuja con el 13% de aumento". También agregó que "el crédito al sector privado viene muy bien" y mencionó que están los Argenta.

Sin embargo, la fuerte suba podría no mantenerse en los próximos meses, ya que las nuevas subas de tarifas que se darán en lo que resta del año se traduciría en tasas de crecimiento del consumo más moderadas.

Martin Kalos, de Epyca Consultores, identificó que "mientras que en 2016 el 80% de hogares redujeron su consumo, hubo un 20% que no lo hicieron, que son los de poder adquisitivo medio y medio alto, y son los que te mueve el amperímetro de shoppings". De hecho, resaltó que dentro de ese segmento, los salarios más altos ganaron este año.

Con respecto a las ventas en los supermercados, a precios corrientes sumaron $ 29.007 millones, un aumento de 22,9% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado a septiembre registraron un total de $ 247.615 millones lo cual representa un aumento de 20,6% respecto al mismo período del año anterior. A precios constantes llegaron a $ 21.285 millones, una suba de 1,5% respecto a septiembre de 2016.

Las principales subas se dieron en "indumentaria, calzado y textiles para el hogar", con 29,9%; "carnes", con 27,5%; "panadería", con 26,2%; "lácteos", con 25,8%; y "alimentos preparados y rotisería", con 25,6%.

"Estos indicadores están mostrando que el crecimiento económico continúa fortaleciéndose de la mano del consumo interno, que se encuentra en una trayectoria ascendente de la mano de la recuperación de los salarios reales", destacó la consultora ACM en un informe.

Y recordó que los indicadores de consumo eran los últimos que no estaban exhibiendo un buen comportamiento. "A pesar de que la recuperación de la actividad se consolidó en los últimos cuatro trimestres, el crecimiento no se reflejaba en las ventas de centros de compras y supermercados. No obstante, parece haber un punto de giro a partir del mes pasado".

Para octubre vaticina que "la baja inflación seguramente colaborará a que el índice deflactado de ese mes, reforzado con un aumento del volumen de ventas, consoliden el rumbo".