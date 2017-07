Represas en Santa Cruz: el Gobierno asegura que “nadie actúa bajo presión” 

“Nadie está actuando bajo presión”, afirmó hoy el canciller Jorge Faurie respecto al freno en el complejo santacruceño de represas que generó malestar en las autoridades chinas.

Los inversores ya aportaron u$s 800 millones sobre un total de u$s 4730 millones y aún no observan resultados ni avances en la construcción.

En diálogo con Radio Mitre, Faurie aseguró que el Gobierno confía en que el desarrollo de la audiencia pública que se realizará hoy en el Congreso para debatir la factibilidad ambiental de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, será la previa al levantamiento de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema y podrán comenzar con las obras.

“Necesitamos poder tener más y mejor matriz energética. Los tiempos que se están dando tienen que ver con el estudio del impacto ambiental de una obra de esta envergadura”, explicó.

Asimismo, el canciller destacó que “nadie está actuando bajo presión” y señaló que simplemente “se están siguiendo los pasos de un proyecto con esta envergadura”.

Las autoridades asiáticas hicieron sentir a Macri su malestar por las represas en la gira de mayo pasado y dejaron en stand by la posibilidad de aprobar créditos por más de u$s 20.000 millones para obras de infraestructura.

Aunque lo único que se logró destrabar fue el acuerdo por u$s 12.500 millones para la construcción de las dos centrales nucleares, la intención de la administración nacional es ahora avanzar en los avales necesarios para poder acceder a líneas de financiamiento para grandes obras de infraestructura.