Repercusiones

Elisa Carrió: “Se terminó este show ridículo de la actriz nacional. Es bueno que recorra el mundo esta foto ridícula, para que sepan de la violencia que nos liberamos. Dice que no la van a callar, pero ante la justicia no habló”.



Sergio Uñac: “Debemos mirar el lado positivo, hay una justicia independiente que está accionando y una ex presidenta y un Presidente que estan dando las explicaciones. Si estos hechos no estuvieran sería mejor, pero están”.



Graciela Camaño: “Intentó transformar un hecho policial en un hecho político, hizo todo el esfuerzo. No comparto que se visualice esto como el gran acontecimiento político del día, es alguien que tiene que rendir cuentas en la Justicia”.



Diego Maradona: “Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política, pero quiero decirles que hoy me siento más cristinista y justicialista que nunca. Y que espero que esta vez la Justicia no se equivoque, como se equivocó conmigo”.



Gabriela Michetti: “Yo si tendría que decirle algo a la Justicia estaría con un nivel de preocupación y angustia. Hoy hubo saltos, gritos, fiesta, alegría y discursos como si no pasara nada, lo que pasó en Comodoro Py fue lamentable”.