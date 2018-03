Reparación histórica: la Corte nombró la mitad de los cargos que pide el gremio

La reparación histórica generó gran expectativa entre los jubilados, pero la Justicia sigue sin los recursos necesarios para homologar los acuerdos: el fuero de la Seguridad Social quedó disconforme con los nombramientos que hizo la Corte Suprema de Justicia y seguirán esta semana las gestiones para completar los cargos que faltan.



La resolución de la Corte "no conformó a nadie", ni a la ANSeS, ni al gremio, ni a la Justicia del Interior, dijo un magistrado.

Sucede que no sólo la cantidad de nombramientos es la mitad de lo que se había acordado con el gremio, sino que se nombraron cargos jerárquicos, aplicados sólo a la reparación histórica y los juzgados del interior no recibieron ningún aporte de personal.

Ahora el gremio y los jueces esperan gestiones del Consejo de la Magistratura ante la Corte esta semana para avanzar con los nombramientos faltantes.



El máximo tribunal autorizó recién el 22 de febrero la creación de cargos. Los primeros trámites electrónicos de reparación histórica se enviaron en diciembre pasado a los tribunales, pero los empleados quitaron la colaboración hasta que se nombre al nuevo personal.



Los cargos creados son 99 en el fuero de la Seguridad Social: 30 en los juzgados de primera instancia; 9 en la Cámara Federal de la Seguridad Social y 60 en las Cámaras del interior. Se trata de la mitad de cargos que se había acordado con el gremio (50 para primera instancia de Capital Federal, 15 para la Cámara y 130 para los juzgados del interior).



Además, los 65 juzgados del interior están que trinan porque la Corte omitió asignarles nuevo personal, pese a que son los que tienen las facultades de homologación. "A los juzgados del interior los dejó huérfanos, les dieron cargos a las Cámaras", dijo Julio Piumato, secretario General de Unión de Empleados de Justicia.



Otra cuestión que no convence es que la resolución de la Corte designa personal jerárquico (secretarios y prosecretarios administrativos, que requieren un despacho) en vez de cargos intermedios para procesar los expedientes judiciales. El gremio y algunas de los jueces están en sintonía para respetar el escalafón a la hora de cubrir los nuevos cargos.



Pero el gremio ya recibió denuncias sobre jueces que quieren tomar personal de afuera o saltar la categoría, por lo que esta semana seguirá siendo una semana conflictiva en los juzgados. Otra preocupación es que la creación de cargos tiene fin específico, solo para el proceso de la reparación histórica, y hasta noviembre. Si bien el gremio estima que los contratos se podrán ir renovando, algunos jueces piensan que los cargos no serán permanentes. Finalmente, la Cámara volvió a pedir a la Corte que jerarquice la oficina de informática. Había solicitado reforzar el equipo de soporte técnico para avanzar en los expedientes electrónicos, pero la Corte no respondió.



A la falta de personal para lidiar con un tribunal colapsado se suman las fallas técnicas que el programa Lex 100 sigue arrojando, pero que poco a poco se van mejorando.



La expectativa que generó el anuncio de la reparación histórica hace que los jubilados sientan ansiedad ante la falta de avance de las homologaciones. Según datos de la ANSeS, hay 56.004 los jubilados que suscribieron la huella digital y esperan que la Justicia homologue su trámite para poder cobrar su liquidación. Ellos se suman a los casi 900.000 que están cobrando en forma anticipada a la homologación.



Hoy el número de homologaciones asciende a unos 1500 trámites por mes de los 5000 que mandan diariamente a los tribunales de primera instancia, según la ANSeS.



Según explicaron voceros de la ANSeS, la comunicación con la Justicia es permanente y el organismo presta la colaboración necesaria. Recordaron que el programa tiene una duración de dos años para el cumplimiento total. "Estamos bien con los plazos y tratando de colabo rar con la Justicia lo más posible".