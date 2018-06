Reparación Histórica: prorrogaron hasta agosto el pago anticipado

La ANSeS prorrogó hasta el 31 de agosto próximo el plazo para que los jubilados que aún no aceptaron la oferta de la Reparación Histórica (RH) y cobran la mejora en sus haberes, producto del programa, puedan completar el procedimiento, según la resolución 100 que publicó ayer. Pero cumplida esa fecha, el organismo prevé suspender el anticipo a quienes no hayan aceptado la oferta.

"Llegado el 31 de agosto, la idea es suspenderlo si no se recibió la aceptación. Con la esperanza que cuando el jubilado vea que se perdió el adicional, venga a una UDAI o a Internet a dar una respuesta", explicó el director Ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, en una reunión con periodistas.

La prestación abreviada se otorga a quienes tengan cumplidos 80 años, quienes estén imposibilitados de movilizarse o padezcan una enfermedad grave y a quienes resulte un incremento del haber inferior al 30% del haber mínimo.

Esa posibilidad vencía el 30 de junio próximo, gracias a la resolución 25, que en febrero había prorrogado el plazo por segunda vez.

Esta vez el organismo pretende no volver a extender el plazo en agosto próximo, sino suspender el beneficio a quienes no acepten la propuesta, como sucede con la AUH cuando no se presenta la documentación. "Más del 60% de los suspendidos lleva la documentación", dijo Basavilbaso.

Según el organismo, serían unos 300.000 beneficiarios (9000 de los cuales están en juicio) los que estarían cobrando los reajustes pero no aceptaron la oferta.

Surge de las 1,22 millones de personas que están cobrando los haberes reajustados al programa, pero de 900.000 aceptaciones.

Esto supone que la primera etapa del programa obtuvo un 75% de aceptación, según datos de ANSeS: se cierran 12.000 acuerdos por semana y se otorgó un aumento promedio de $ 4187.

En tanto, unos 40.000 casos todavía no recibieron ofertas de RH en la web.

Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad del sistema.

Los reclamos administrativos, la primera instancia para hacer un juicio, mermaron 37,18% desde la puesta en marcha del programa.

Y el promedio mensual de juicios bajó a 2815 en mayo pasado, desde los 8800 que se registraban en 2015.

Hoy ingresan unos 50.000 juicios al año, en tanto el organismo paga unas 43.500 sentencias en el mismo período.

Además, la Corte Suprema tiene en stock unos 9000 pedidos de apelación por querer utilizar los índices de RH, el Ripte, para el reajuste de los haberes.

Sin embargo, dos cautelares le dieron derecho a los jubilados en juicio a seguir cobrando el haber ajustado por RH hasta la sentencia definitiva: La Sala II en el caso "Piano, Rosa Angela versus ANSeS". Y la Sala I en el caso "Guarco, Oscar Ricardo versus ANSeS".