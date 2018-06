Reparación Histórica: habilitan pago de anticipos a jubilados en juicio

La ANSeS le permite a los jubilados en situación de urgencia cobrar el haber ajustado por Reparación Histórica aunque no hubieran aceptado adherirse al programa. Pero esos beneficiarios tienen tiempo para aceptar la oferta hasta el 30 de junio próximo. Hoy el organismo está evaluando si prorrogar nuevamente este anticipo. Pero la Cámara de Seguridad Social se adelantó y dictó una cautelar para que una jubilada en juicio siga cobrando el haber aunque una nueva norma no prorrogue el beneficio.

En el caso "Piano, Rosa Angela contra ANSeS", la Sala II concedió la medida cautelar solicitada por la jubilada que "pretende mantener el haber percibido con el ajuste por reparación histórica hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

Para los jueces de la Cámara, si bien "percibe un beneficio previsional por la suma de $ 5661,16, no puede desconocerse que con este haber y a la edad de 83 años la actora se encuentra en una situación de total desamparado y completamente ultrajado su derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los derechos humanos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y convencional. (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)". Consideran que ese pacto está por encima de la resolución de ANSeS, que fija el vencimiento del beneficio, y evita que se le disminuya la prestación.

La resolución 25 de ANSeS, de febrero de este año, había prorrogado hasta el 30 de junio el plazo para que los beneficiarios que obtuvieron un reajuste anticipado en el marco de Reparación Histórica por ser mayores a 80 años, padecer alguna enfermedad grave o percibir haberes de menores montos presten su consentimiento y suscriban el acuerdo en la web del organismo previsional.

"No está definido", explicaron en ANSeS, respecto de realizar una nueva prórroga, que ya se viene haciendo desde febrero de 2017.

Según el organismo, serían unos 300 mil beneficiarios una porción de los cuales está en juicio los que estarían cobrando los reajustes pero no aceptaron la oferta en la web, ya que 1,2 millón de personas están cobrando los haberes reajustados al programa pero suman 900 mil las aceptaciones.

"La cautelar no termina con la litigiosidad y pone los incentivos en el lugar inadecuado", interpretaron fuentes de ANSeS. "Porque no se representa el principio de la ley, que es que las personas opten por la Reparación Histórica y terminen con el juicio. Y si quieren optar por el juicio, deberían no percibir el anticipado".

La semana pasada, otra cautelar de la sala I´ de la Cámara también habilitó el cobro de la Reparación Histórica para un jubilado en juicio: consideró que el anticipo del programa es un pago a cuenta de la sentencia.

En el caso "Guarco, Oscar Ricardo versus ANSeS", los jueces determinaron que "teniendo en cuenta el carácter alimentario de las sumas en cuestión y que el menoscabo que pueda significar la afectación del monto del haber que percibe podría tornar ilusorio del derecho reconocido en la sentencia de fondo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y que las sumas percibidas en tal concepto por el actor, sean tenidas como parte de pago".

Ahora, la ANSeS quiere evitar una lluvia de amparos de jubilados en juicio para solicitar seguir cobrando el haber ajustado por Reparación Histórica antes de haber aceptado el programa. Entiende que la norma fue creada para los casos de vulnerabilidad.

Para el abogado Federico Despoulis Negri, "queda claro que la Justicia empieza a ver que es función del Estado pagar la sentencia en forma completa y no supletoria. Por eso para la Cámara vale el juicio y no la Reparación Histórica en sí, los derechos ganados por la sentencia".