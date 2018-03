Renunció el jefe de la Policía Federal luego de que Carrió pidiera su cabeza

El comisario general Román Di Santo renunció ayer a la jefatura de la Policía Federal aduciendo "motivos personales", pero en medio de las sospechas en su contra sobre el papel que cumplió en la casa de Alberto Nisman la noche en que encontraron el cadáver del fiscal del caso AMIA. Su apartamiento había sido reclamado vehementemente por la diputada Elisa Carió, socia política del presidente Mauricio Macri.



Fuentes del caso confirmaron a la agencia DyN que Di Santo presentó su renuncia ante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se la aceptó inmediatamente.

Di Santo, con 42 años de antigüedad en la fuerza, había llegado a la conducción de la Policía Federal cuando ocupaba la jefatura de la Dirección General de Orden Urbano, en diciembre de 2012, en momentos en que el ministerio era conducido por Nilda Garré.

El jefe policial se mantuvo en ese cargo durante los recambios en la conducción del Ministerio de Seguridad y también, pese al cambio de Gobierno, en medio de un proceso de traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Este último punto también jugó en contra de Di Santo, ya que su poder quedó menguado.



Entre la lista de sus posibles reemplazantes estaría incluida una mujer, la comisaria general Mabel Franco, al mando hasta ahora de la estratégica Superintendencia de Asuntos Internos.

Los voceros consultados señalaron que la dimisión de Di Santo obedeció a "motivos personales". Sin embargo, su salida se concretó luego de que Carrió pidiera su cabeza por televisión. "No mantenga a Di Santo como jefe de la Federal, porque ensució el crimen de Nisman", exclamó Carrió, dirigiéndose a Macri, en la noche del martes en el canal América TV.



El nombre de Di Santo apareció en la resolución que firmó la semana pasada la jueza Fabiana Palmaghini, cuando dispuso el pase a la Justicia federal del expediente que intenta esclarecer la muerte del titular de la UFI-AMIA, tras haber denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios por el presuntAo encubrimiento a Irán en la investigación por el atentado. Fue cuando la magistrada habló de la "contaminación" que se registró en la casa del fiscal Nisman el 18 de enero de 2015, cuando se halló su cadáver, y la demora en comunicarse con las autoridades judiciales.

Allí la jueza apuntó al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, por haber "embarrado" la escena del crimen, y a Di Santo. En aquel momento, el ahora ex comisario -siguiendo órdenes de Berni- abrió investigaciones sobre los custodios que debían garantizar la seguridad de Nisman el domingo en que tardaron más de once horas en acceder al departamento de Le Parc.



En mayo de 2015 Carrió denunció ante la Justicia que hubo una "zona liberada por la Policía Federal" en los alrededores del departamento de Nisman, con la "complicidad de la empresa de seguridad de Le Parc que es una empresa de cobertura o pantalla de la SIDE". Allí acusó a Berni, a Di Santo, al ex jefe del Ejército, César Milani, y al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, entre otros. Esa causa tramita en el juzgado de Norberto Oyarbide, quien ayer fue citado por el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones por otras causas.