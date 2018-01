Renunció Romer al Banco Mundial

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, renunció ayer a su cargo, tras el escándalo originado en sus declaraciones sobre un informe de competitividad del organismo sobre Chile.

Si bien en su dimisión no se hace mención a una razón en particular, todo apunta al ruido que causó los dichos de Romer sobre una serie de cambios metodológicos en un ranking elaborado por el BM, que habría penalizado a Chile. No obstante, luego el economista se retractó.

Según consignó Bloomberg, el presidente del Banco Mundial, Jim Yogn Kim, confirmó la noticia y anunció que Romer regresará a su cargo como profesor en la Universidad de Nueva York.