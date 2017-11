Remodelar Aeroparque y Ezeiza demandará una inversión de u$s 915 millones

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó hoy el plan de reformas del Aeroparque Jorge Newbery y del aeropuerto internacional de Ezeiza, que en conjunto demandarán una inversión de u$s 915 millones.

Dietrich también ratificó la construcción de infraestructura para las aerolíneas de bajo costo en la base aérea de El Palomar, en el marco de un plan de inversión que llegará a un total de u$s 1485 millones hasta 2019 en todos los aeropuertos nacionales.

Durante el XIV Foro de Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe que culmina hoy en Buenos Aires, el ministro reiteró que el objetivo de duplicar el mercado de cabotaje para 2019 se asienta en tres pilares fundamentales: la modernización de la infraestructura con el rediseño del espacio aéreo, el crecimiento de Aerolíneas Argentinas y la incorporación de nuevas empresas aéreas.

En materia de infraestructura, indicó que entre el 2016 y 2019 se habrán invertido u$s 1485 millones, de los cuales u$s 1320 millones corresponden a obras en aeropuertos y u$s 165 millones a la navegación aérea.

Y precisamente, la inversión prevista para las remodelaciones que se están realizando en Aeroparque y las que se van a realizar en los próximos meses estará en el orden de los u$s 285 millones.

Las obras previstas en la aeroestación porteña incluyen una nueva terminal de partidas, nuevas plataformas para los aviones en los sectores sur y norte, además de ganar terreno al río De la Plata para ampliar del área de operaciones.

En cuanto a Ezeiza, la inversión rondará los u$s 630 millones y contempla la nueva torre de control, en plena ejecución, una nueva terminal de partidas y una nueva plataforma para los vuelos de cabotaje. Esta estación aérea albergará a partir del año próximo el 50% de los vuelos regionales que hoy operan en Aeroparque y la totalidad de ellos a partir del 2019.

El ministro detalló que la primera aerolínea bajo costo que operará en El Palomar será Flybondi, pero aclaró que “no será exclusivo y estará disponible para todas las low cost que operen en nuestro país”.