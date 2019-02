Reina Margarita: "En Dinamarca escapamos de ese pantano pegajoso de la corrupción"

En una de sus residencias oficiales, el deslumbrante palacio de Fredensborg, en las afueras de Copenhague, la Reina Margarita I de Dinamarca recibió a un grupo de periodistas de medios argentinos, entre los que estuvo El Cronista, y dialogó acerca de su pronta visita a nuestro país, prevista del 18 al 20 de marzo, y que incluirá un encuentro con el presidente Mauricio Macri. De 78 años, acompañada por su perra salchicha, Tilia, reflexionó sobre lo que representa liderar una monarquía desde 1972.

- ¿Qué expectativas tiene de su visita a la Argentina?

- Estoy ansiosa por visitar la Argentina de nuevo, después de muchos años, 53, ya que estuve en 1966 con mi padre, cuando todavía era princesa.

Es muy interesante ver cómo otro país ha se ha desarrollado en ese tiempo, que es mucho. Dos generaciones han pasado.

- ¿Qué recuerda de aquella época?

- Me acuerdo muy bien cuando estuve ahí, fue una experiencia maravillosa. Fue casi en la misma época del año, cerca del 20 de marzo. Es interesante. Voy a poder comparar. Claro que estuve en Buenos Aires y visité los tres pueblos más chicos donde se establecieron muchos daneses en principios siglo XX y después: Tres Arroyos, Necochea y Tandil. Ahora sólo voy a estar en Tandil. Iré con mi hijo mayor, el príncipe Federico, que visitó la Argentina hace algunos años, no me acuerdo bien por qué.

- ¿Y cómo país, que esperan del viaje?

- De Dinamarca, deseamos llevar mejores conexiones y algo de comercio. Tenemos una mentalidad muy comercial en Dinamarca. Eso es algo siempre que siempre intentamos promover cuando vamos.

- ¿Qué tradiciones le gustaria conocer acerca de Argentina?

- Una de las cosas que me di cuenta que me fascinan es el tango, es una cosa maravillosa. Pero hay otro montón de cosas interesantes en su país.

- ¿Qué características en común encuentra entre ambos países?

- Muchas, muy especiales, porque, cuando estuve muchos años atrás en Argentina, advertí muchas conexiones con Dinamarca. Conocí gente que había ido a la Argentina, algunos en el siglo XX, otros a finales del siglo XIX, los abuelos o bisabuelos de muchos que estaban entonces, que habían llegado y se habían instalado en el país y mantenían la costumbre de hablar en danés. Así que existe una fuerte conexión realmente.

- ¿Cuál es el secreto de los daneses?¿Cómo logran ser una sociedad tan equitativa?

- Uno de los secretos de Dinamarca es que es un país chico, con no mucha población (5,5 millones o un poco más), apenas más grande que Holanda, pero donde hay mucha más gente. Lo cual significa que la gente no está muy lejos entre sí ni geográfica ni mentalmente. Creo que es una de las razones por la que funciona bien. Así que es muy difícil reproducirlo en otro lado.

- Dinamarca es uno de los países con mejores índices de corrupción, ¿qué le representa?

- Creo que, aquí en Dinamarca, de alguna manera hemos escapado a ese particular pantano pegajoso de la corrupción.

- ¿De dónde viene el compromiso de los ciudadanos daneses con el cuidado del medioambiente?

- Los daneses son muy conscientes del medioambiente Somos un país agrario. Siempre lo fuimos. Nuestra industria se basa en cultivos, cosecha, en agricultura. Cuidamos el ambiente, lo que no es fácil. Pero hay mucho gente que está preocupada y mucha gente que hace algo, que es lo más importante.

- ¿Qué opina sobre los reclamos de las mujeres en el mundo acerca de la igualdad de género? ¿Cómo se vive ese debate en la sociedad danesa?

- En Dinamarca la igualdad de género es mucha, es como un desarrollo natural. Hay igual oportunidades para hombres y mujeres en sus carreras, igualdad de oportunidades en sus carreras. Parece ir muy bien esa cuestión aquí.

- ¿Cómo es, siendo una mujer, ser la cabeza de un país?

- Nunca fui otra cosa. Funciona muy bien. Lo veo también en Gran Bretaña. Es un buen desafío, un desafío puede ser difícil o un lindo desafío. Este es un lindo desafío.

- ¿Qué grado de importancia ha tenido en su vida su esposo, Enrique (falleció en 2018)?

- Yo viajé a la Argentina cuando todavía no estaba casada con el, y me doy cuenta ahora que lo extrañé en ese momento. Estuvimos juntos apenas 58 años. Es hermoso haber pasado ese tiempo. Tuvimos dos hijos que, a su vez, tuvieron michos hijos. Tengo ocho nietos. Mi marido vino de Francia; es la influencia francesa en mi vida. Viajamos muchas veces alló. Solíamos hacerlo en verano, solíamos tomar vinos. Mi marido tiene un lugar prominente en mi vida; y por supuesto, en mi familia.

- ¿Qué le genera viajar con su hijo a la Argentina?

- Es muy lindo viajar con mi hijo. Antes solía viajar con mi marido, así que es muy lindo viajar ahora con mi hijo. Es maravilloso que haya dos pares de pies y dos pares de ojos en una recorrida. Es realmente fantástico sobre todo que me acompañe alguien de una generación más joven que la mía.

- ¿Cómo es un día en su vida?

- Temprano a la mañana viene mi equipo de asesores a hablar de varios asuntos, y yo hablo también. Generalmente almuerzo en el Palacio; donde realizo encuentros oficiales a la mañana o a la tarde. Viajo por distintas partes del país también. Desde que murió mi marido paso bastante tiempo sola, pero durante el fin de semana estoy con mi hija y mis nietos, lo que produce una gran felicidad.

- ¿Es habitual que dé conferencias de prensa como esta?

- Sí, es habitual que hable con la prensa. Es importante hacerlo. No todo el tiempo; pero por supuesto sí hablar. Tal vez no era importante para mis padres, era poco usual. Pero en mi generación si lo es.

- ¿Qué debería aprender Dinamarca de Argentina, y viceversa?

- En nuestro caso, es importante para Dinamarca darse cuenta que otros países son diferentes. Los daneses tienen una tendencia a pensar que todos los países son lo mismo. Claro que no, Argentina es un país enorme, es gigante comparado con nosotros. Con muchas pampas y grandes montañas. Dinamarca es un país pequeño con pequeñas montañas.

- ¿Cuál considera qué será el legado que dejará la monarquía en Dinamarca?

- Es parte de una historia muy larga, por supuesto. Dinamarca ha sido una monarquía en momentos oscuros que nos tocaron de cerca. La monarquía ha cambiado mucho a lo largo de los años, en la Edad Media los reyes tenían que ser guerreros, en Dinamarca, Suecia y Noruega la historia no estaba escrita aun. Es muy estable la monarquía en Dinamarca, eso es importante.