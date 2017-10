Regazzoni: "Todo lo que hice en el PAMI fue consensuado con el Presidente"

A casi siete meses de su salida del PAMI, Carlos Regazzoni se encuentra ante un desafío bien diferente. Darle batalla al peronismo en un distrito estratégico de la provincia de Buenos Aires, que domina desde hace más de tres décadas, como Almirante Brown. En una entrevista con El Cronista, el candidato a primer concejal se refirió a su controvertida partida del Instituto, a sus expectativas con vistas a la elección del 22 de octubre, pero también al sentido de pertenencia que lo une al macrismo.

¿Le hubiera gustado seguir como director en el PAMI?

A mí me gusta hacer lo que el Presidente quiere, mi vocación es la política. Nuestra ganancia es estar dentro del plan de quien lidera el partido, que en este caso es el Presidente. Si vos hacés algo, por más que te guste mucho, que no está alineado con la visión que tiene el espacio, no sirve para el equipo.

¿Ese fue el motivo por el que se fue entonces? ¿O hubo cortocircuitos internos?

Todo lo que hice en el PAMI fue consensuado con mis superiores. Nunca tomé una medida que no la haya expuesto antes frente a ellos, con sus consecuencias, ni que no haya sido autorizada para llevar adelante. Hice todo lo que el Presidente de la Nación me pidió. Todo.

Ante este contexto de denuncias del Gobierno por las mafias oficiales, ¿cómo era la situación en el PAMI?

Era indudable que existían. El PAMI fue uno de los grandes botines de guerra que sistemas mafiosos como los del sector de la salud utilizaron para sacar rédito. Cuando llegamos, estaba muy a merced de esas mafias enquistadas en el poder que, a través de alianzas, hicieron negocios durante 30 años. Nosotros le dimos una transparencia pública al PAMI como no había tenido en su existencia.

¿Por ejemplo?

Firmamos convenios con la Oficina Anticorrupción, para que hicieran una auditoría en el PAMI. Encontramos nichos de negocios delictivos, como facturarle medicamentos a los muertos, o robar las identidades a personas mayores que vivían en geriátricos. Argentina tiene un grave problema con los medicamentos. El gasto es inmanejable, en parte por la falta de conducta médica adecuada. Algunos laboratorios emplean una estrategia de marketing corrupta para que los médicos receten determinados medicamentos. Eso lo termina financiando PAMI.

A menos de tres semanas de las generales, ¿Qué balance hace de las PASO a nivel municipal?

Sacamos cinco puntos más que en las PASO 2015, por lo cual fue positiva, en el marco de una elección que fue bastante más virulenta de lo que esperábamos. El peronismo desplegó su peor cara, con "capangas" en todas las escuelas, punteros recorriendo las mesas con cartel de fiscal general, haciendo trampa. El clientelismo está más fuerte que nunca.

¿Cómo se combate?

Nosotros no queremos voto clientelar, queremos que la gente vote lo que quiera. Se hizo política con la copa de leche, a través de punteros. Nuestro plan es, como hicimos en la ciudad de Buenos Aires en su momento, desmantelar el plan clientelar. Por eso generamos una nómina trasparente de personas beneficiarias, para que la ayuda les vaya directamente desde el ministerio y no tengan que recurrir al intendente. La ventaja del puntero es que está en las malas; el desafío nuestro es que la gente entienda que vamos a estar en las malas, institucionalizando la ayuda social.

¿No son punteros?

No. Yo los llamé referentes y les pedí que le pongan un nombre político a su agrupación. Mi idea es recrear el antiguo idealismo y empoderar a la gente desde la institucionalidad. Mi proyecto es sistematizar todo. Va a ser un camino arduo, pero seguro que es el más duradero. La gente va a votar a Cambiemos porque cree que un futuro mejor va a ser posible. Tienen que dejar atrás la resignación. Si los convencemos, van a votar a Cambiemos de acá a 30 años.

¿Qué ofrece de diferente Cambiemos al resto de la política?

Este gobierno, con Mauricio Macri a la cabeza, como nunca sucedió en muchos años, diría desde la época de la presidencia de Arturo Frondizi, diseña políticas estratégicas. Por eso es tan trascendente lo que se está haciendo con la obra pública y los cambios de fondos que se están llevando adelante en materia de educación y salud.

¿Por qué no se notó en Almirante Brown, como sucedió en municipios del sur del conurbano como Lanús o Quilmes, la adhesión a Cambiemos?

Los municipios más grandes de la zona, como Lomas de Zamora y Almirante Brown, fueron gobernados por el peronismo en los últimos 30 años, más allá de alguna excepción en el caso de Lomas. El peronismo es una cultura política, que está radicada en los sectores más populares de la sociedad, que ya son la tercera generación de personas estructuralmente pobres, sin educación ni cloacas. Hay una estadística interesante: el 31% de los nuevos argentinos que vienen son nacidos en el conurbano. Plantás el país de acá a 10 años y uno de cada tres nació ahí, en un contexto con el 70% de hogares pobres y medio millón de personas mayores de 25 años que ni siquiera terminó la escuela primaria. Mucha gente dice que el PJ quería mantener a la gente en estado de pobreza. No sé cuál era su intención, pero que el resultado fue ése, no me quedan dudas.

Si bien hace referencia a lo que decida el equipo, ¿su candidatura no es una plataforma en busca de la intendencia en 2019?

Mi aspiración es ser intendente de Almirante Brown en 2019. Vos podés ser un funcionario de altísimo nivel, pero no es lo mismo que una porción alta de la población te elija para intentar, nada menos, cambiarle la vida. Es un desafío incluso mayor que el de dirigir el PAMI.