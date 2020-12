Regalos navideños en crisis: cuánto, en qué y cómo están gastando los argentinos

A pocos días de la Navidad la perspectiva de demanda para este 2020 es menor a otros años: ocho de cada diez comercios piensan que las ventas estarán por debajo de lo que fueron en 2019, de acuerdo a la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (fecoba). Las principales causas son la pérdida de poder adquisitivo del salario y caída de ingresos en autónomos e informales que impactan en una menor predisposición al gasto.

Con un aumento de participación del Plan Ahora 12 y Ahora 18, con tres meses de gracia, el ticket promedio para regalos se ubica en $1200, reveló Damián Di Pace, director de Focus Market, a El Cronista y agregó que "estas fiestas son muy distintas".

El 40% de las personas piensa gastar $ 3000, el 24% $ 1000, el 18% hasta $ 6000 y un 8% hasta $ 500, de acuerdo al informe de proyección de demanda de la consultora.

Por las restricciones a la circulación los hábitos de consumo cambiaron. Habitualmente los dos rubros preferidos para el arbolito navideño eran indumentaria y juguetería, pero este año tomó protagonismo Bazar y Hogar, "permite comprar presentes con un ticket bajo, estamos ante un consumidor muy austero", aclaró Di Pace.

En línea, Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa a los consumidores y Usuarios de Argentina (Adecua), coincidió en que es un año muy particular en el que "no hay compra masiva de regalos". Dijo que se privilegia a los niños y que "la gente tiene el foco en subsistir, se fijan en cosas que necesita la familia antes que regalos individuales: una de las cosas que más se vendieron son piletas de lona, en muchos casos porque no se irán de vacaciones".

Que muchas personas se queden en sus hogares estas fiestas para la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) tendrá un impacto positivo en el consumo de juegos: "tenemos buenas expectativas porque las familias priorizan el gasto para los más pequeños. El juguete tiene una fortaleza: es el último regalo que se priva", señaló Emmanuel Poletto, Presidente de la CAIJ.

Según un informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el 29% de las compras de regalos navideños serán en el rubro indumentaria, el 27% será en el de juguetes, el 13% de Hogar y Bazar, y el 9% en perfumerías.

Los centros comerciales al aire libre ganan participación dado que se perciben como un lugar más seguro para comprar. Según Focus Market, un 52% de las ventas serán en centros comerciales a cielo abierto, de la misma manera pierden participación los Shoppings con un 21%, el comercio electrónico con un 13%, Outlets con un 13% y supermercados con un 4%.

Otro cambio de comportamiento es el avance de las compras mediante plataformas de e-commerce: la principal vidriera es Mercado Libre que lanzó un paquete de ofertas online por rubros: 40% en juegos y juguetes, 30% en informática y electrodomésticos y 40% en moda y belleza.