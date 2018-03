Reforma laboral: inclusión, equidad salarial y licencias por paternidad

Al hablar en la apertura del 136° período de sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri se comprometió a conseguir en el transcurso del próximo año la equidad salarial entre hombres y mujeres como así también ampliar la licencia por paternidad. Y un tercer proyecto laboral en el que se comprometió a trabajar fue el de la inclusión.

De esos tres proyectos de los que habló, los dos primeros responden a los reclamos que llevaban adelante distintos movimientos de mujeres.

“No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el Indec, estas diferencias llegan hasta el 30%”, deslizó el Presidente.

Enseguida, el líder del PRO resaltó que “en un mundo de iguales, tampoco es justo que los padres estemos solo dos días cuidando a nuestros hijos”.

“Sabemos la importancia de estar juntos en familia durante estos días. Por eso, presentaremos un proyecto para extender la licencia por paternidad”, resaltó.

Además, anunció también el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley de inclusión laboral "para combatir el trabajo no registrado".

Mientras Macri hablaba en el recinto, afuera del edificio el número de gendarmes humano en comparación con el inicio de las sesiones del año pasado.