Reforma Judicial: bajo presión de Cristina, el Senado le dará mañana media sanción

El Senado le dará mañana media sanción al proyecto de ley impulsado por el poder Ejecutivo que busca diluir el poder que concentran los tribunales de Comodoro Py. Fue la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la que anticipó, por medio de un texto que difundió ayer en sus redes sociales, que el debate, como ya se presuponía, será esta semana.

“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, anticipó Cristina Kirchner en un escrito en el que, como en sus épocas de presidenta, dio a conocer su postura, en este caso, sobre la normativa y, de paso, apuntó contra la gestión de Mauricio Macri.

Horas más tarde, circuló la convocatoria oficial para la sesión, que será mañana a las 14.

Ya es un hecho, pese a la negativa de la oposición, que el texto recibirá media sanción en la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con una holgada mayoría, y quedará listo para ser tratado en Diputados.

Allí, la amenaza de que la ley no prospere está presente. Y, el fracaso de la expropiación de Vicentin sigue fresco. “Hasta CFK lo bombardea”, le dijo un diputado a este medio, que da por descontado que la iniciativa no prosperará y que considera que es hora de que el oficialismo dé vuelta la página con el asunto, y se vuelque a tratar temas más urgentes, como la ley que busca apuntalar al turismo en medio de la crisis económica desatada por la pandemia o aquella que endurece las multas por la pesca ilegal. Ambos textos están listos para ser tratados en el recinto.

El asunto es que el protocolo que regula las sesiones telemáticas en la Cámara baja sigue vencido y, según aseguran referentes de las distintas bancadas opositoras a este medio, al menos hasta el momento, el presidente de Diputados Sergio Massa sigue sin convocar a los jefes de bloque para zanjar la cuestión. Hasta tanto no se firme un nuevo protocolo, los diputados no pueden celebrar sesiones ni emitir dictámenes.

Vale recordar que Juntos por el Cambio ya dejó en claro que no renovarán el protocolo tal cual regía hasta el 7 de agosto (día en que venció), que habilitaba la actividad telemática durante 30 días hábiles. Su propuesta es que el protocolo se vaya renovando semana a semana, y que en las sesiones se debatan solo temas que cuenten con amplio consenso. De esta manera, la principal bancada opositora se aseguraría de que la reforma judicial no reciba luz verde.

Pero esta propuesta no sería acompañada por el resto de los bloques -más allá de que acompañen o no la reforma judicial- más bien, insisten en la necesidad de seguir sesionando e incluso apuestan a bloquear el tratamiento de la ley por otra vía: no habilitarían el quórum.

En medio de este panorama incierto, Massa ya salió a aclarar que, a diferencia de los tiempos del Senado, “la reforma judicial en Diputados va a llevar mucho tiempo”. Además, consideró que “va a salir el proyecto” pero que esto dependerá “del trabajo que hagamos y de las incorporaciones”.