Reflotan el proyecto que ordena el traspaso presidencial

Tras el resultado de las PASO, la reelección de Mauricio Macri quedó entre signos de pregunta. Ante la posibilidad de que el próximo presidente sea Alberto Fernández, la necesidad de que haya una "transición ordenada" tomó fuerza, así como también resurgió la ley de Régimen Legal de Transición del Gobierno y Traspaso de Atributos Presidenciales, que obtuvo dictamen en mayo de este año, pero que quedó freezada, en un Congreso casi paralizado. Ahora, uno de los impulsores la iniciativa el senador justicialista Dalmacio Mera plantea la necesidad de su debate.

La posibilidad de que Macri deba traspasarle los atributos a Fernández remontó a más de un memorioso a diciembre de 2015, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner y su sucesor no se pusieron de acuerdo sobre dónde debía ser el acto protocolar. Para la ex jefa de Estado, debía ser en el Congreso; para su sucesor, en Casa Rosada.

Como no zanjaron la discusión, CFK dejó el poder a las 0 del 10 de diciembre, y, hasta el mediodía, el Poder Ejecutivo quedó en manos de Federico Pinedo, presidente Provisional del Senado, que luego le entregó los atributos al actual jefe de Estado.

Para evitar este "papelón", y para que la transición sea "ordenada", el texto dictaminado que Mera insiste en que se trate establece que el presidente que concluyó su mandato debe hacer la entrega de los atributos al que asume en Casa de Gobierno, salvo que ambos, "de común acuerdo", convengan que se realice en el Congreso. Pero además, determina una serie de responsabilidades para el jefe de Gabinete.

Entre ellas, convocar a los representantes del gobierno y a los del presidente electo a las reuniones para facilitar la transición, y elaborar un informe de gestión que contenga la nómina de autoridades y personal; la ejecución presupuestaria de cada ministerio y el detalle de la deuda pública, aclarando el monto de capital, intereses y fecha de vencimiento de los servicios de deuda.