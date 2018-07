Reducen aranceles a la importación de autopartes 

El Gobierno redujo hoy los aranceles a la importación de autopartes, con el fin de “mejorar la competitividad de la industria automotriz y autopartista”.



La decisión se tomó a partir de una resolución 67/2018 de la Secretaría de Industria, publicada esta mañana en el Boletín Oficial.



A través de esa medida, se amplió el listado de bienes sujetos a reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes, siempre que tengan como destino la producción de vehículos y autopartes. Producción destacó, en un comunicado, que el objetivo de la reducción de aranceles "es reducir costos y mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor e incluye a fabricantes de remolques, buses, camiones y maquinaria agrícola". La iniciativa es producto del trabajo conjunto con la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (ADIMRA) en el marco de del ‘Plan 1 Millón‘, subrayó el Ministerio.



Y recordó que la ‘Política Común Automotriz‘ que firmaron la Argentina y el Brasil, vigente hasta junio de 2020, permite a los Estados implementar reducciones arancelarias de hasta un 2% para autopartes no producidas. Recientemente el Estado brasileño anunció una serie de incentivos para la industria local, motivo por el cual el ministro de Producción, Dante Sica, viajó el 9 de julio a Brasilia. Sica le manifestó allí a su par brasileño, Marcos Jorge, la inquietud de la Argentina por la normativa sancionada, que incluye beneficios para la importación de autopartes no producidas en Brasil.



“Seguiremos trabajando en distintas medidas para mejorar la competitividad de la industria con asistencia técnica, financiamiento y la baja de costos impositivos, logísticos y laborales no salariales, especialmente con la cadena de valor autopartista”, enfatizó el secretario de Industria, Fernando Grasso.

