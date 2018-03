Redrado, escéptico, con el acuerdo-holdouts: “Hay que ver los términos y condiciones"

El economista Martín Redrado, alertó que “hay que observar los términos y condiciones en los cuáles salimos” al expresar su cautela sobre el acuerdo alcanzado por la Argentina con el ala dura de los fondos buitre.

Luego que el mediador Daniel Pollack confirmara el acuerdo entre el gobierno argentino y los holdouts, Redrado expresó que “es positivo terminar con una etapa que nos costó bastante a los argentinos”.

“El principio de acuerdo, que estipula u$s 4.653 millones con los fondos más duros, era la dirección que todos esperaban”, remarcó el ex director del Banco Central en diálogo con la radio La Once Diez.

“Primero hay que ver los términos y condiciones en los cuáles salimos. Es positivo terminar con una etapa que nos costó bastante a los argentinos, para dar un veredicto final”, insistió.

Asimismo, aconsejó que “no hay que precipitarse para hacer una evaluación final, vamos a ver cuánto le cuesta a la Argentina, me interesa ver más con el tema de inversión más que financiamiento”.

“Lo que les he dicho a los diputados es que pidan todos los elementos de la negociación porque no se conocen, no se puede votar a libro cerrado como hacía el kirchnerismo, hay que ser muy precisos”, añadió.

Por otro lado, se refirió también a la investigación respecto a las operaciones con dólar a futuro que involucran a varios funcionarios de la gestión anterior.

Sobre este ítem, en el cual hay un pedido de indagatoria por parte del juez federal Claudio Bonadio a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, el especialista esbozó que “fui llamado como experto por el juez Bonadio y presenté informes escritos y orales”.

“El BCRA triplicó las operaciones entre agosto y diciembre para manipular el tipo de cambio, estaba vendiendo algo que no tenía, a precios que no eran del mercado, eso genera un perjuicio a todos los argentinos de pagar 60 mil millones de pesos”, precisó.

Según Redrado, “se violó la carta orgánica del BCRA, se violó el artículo 18 porque se hicieron operaciones que no eran de acuerdo al mercado, el juez tendrá que evaluar las responsabilidades políticas”.

“El cálculo que hemos hecho es que por cada diez centavos que sube el tipo de cambio nos cuesta 1.200 millones de pesos más a los argentinos. Esta pesadilla hay que bancarla hasta fin de junio”, finalizó.

Fuente: Radio La Once Diez