Redrado: "En el Gobierno veo mucho Wall Street y poca producción y empleo"

El economista del Frente Renovador Martín Redrado dijo sobre la situación económica que "en el Gobierno veo mucho Wall Street y poca producción y empleo".

Redrado agregó que "sería bueno que a partir del pago a los fondos buitre, el Gobierno complete el programa económico social y con una visión más productiva y más a favor del empleo".

El ex presidente de Banco Central echado por el kirchnerismo advirtió que "el Gobierno quiere moverse de un enfoque económico basado en el consumo y a uno basado en la inversión, pero no está generando los puentes. Al no haber puentes está dejando mucha gente afuera".

"Necesita un programa económico basado en el consumo, en la inversión, que se amplíe la capacidad de producción y en el sector externo", opinó el economista, que se sumó el año pasado al equipo del Frente Renovador. Dijo, además, "si se mira a cualquier país hay que ver cómo anda el consumo, la inversión y las exportaciones. Si se tienen esos tres motores se puede decir que le va bien".

En otro orden, Redrado dijo que "la explicación de Macri sobre Panamá Papers se quedó corta. Lo que debería mostrar son los balances que presentó ante los distintos organismos de control, del año ‘98 a 2008", y advirtió que "si poseen una empresa offshore tienen que explicar de dónde sacaron la plata".

"Es raro que una empresa no haya tenido actividad en 10 años", lanzó Redrado y completó: "¿Diez años tardó en decidir que no iba a hacer la inversión?".

"Debería mostrar los balances, el estado de resultado que se hacen año por año a los organismo de control, no sólo en Argentina sino en los organismos donde esas sociedades están registradas. Para que todo quede claro tiene que presentar todos los papeles de esta sociedad. Decir cuándo se constituyó y presentar los balances, y demostrar que como director no cobró ningún tipo de honorarios", puntualizó.



Redrado también puso bajo su lupa la negociación con los fondos buitres, a la que le puso "6 puntos" de nota. "Venían mal. Tuvieron presión política para resolverlo", dijo y criticó: "Los problemas del país no se resuelven endeudándose". "Nigeria consiguió u$s 1.000 millones y tiene cepo cambiario, nosotros nada", dijo el economista y explicó: "Hay que conseguir financiamiento para apoyo presupuestario sin ningún condicionamiento".