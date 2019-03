Redrado: "El Gobierno está muy atado al esquema dólar-tasa, y no alcanza"

Lejos de la Argentina que sigue intentando frenar al dólar y ante un público de inversores del sector turístico, el economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado señaló que del país se espera un leve rebote en el tercer trimestre, aunque recomendó a su audiencia tener un seguro de cobertura cambiaria. "El avión no se va a caer pero va a pasar por tormentas muy importantes. De ahí que hay que tener el cinturón de seguridad puesto", graficó. En charla con El Cronista, Redrado comentó su visión sobre la situación económica del país y dio a conocer sus expectativas de inflación que pasaron de un 31% en enero a un 34 por ciento.

- ¿Por qué este cambio en las expectativas de inflación?

- La variable cambiaria tiene el pass through más alto de la región, de un 50%, con lo cual el movimiento cambiario que tuvimos sobre finales de febrero y principios de marzo impactaron en las expectativas de inflación y los efectos de segunda ronda que en un principio lo habíamos acotado a que tenían efecto en los dos o tres meses posteriores del aumento de tarifas, y ahora llevan más tiempo, un lag de casi seis meses. Además, en el último tiempo veníamos con una pauta salarial de un 23% que ahora ha quedado sin piso y sin techo. Estas son variables que han cambiado y que demuestran el desorden que tiene la política macroeconómica. No hay una convergencia de todas las variables que maneja el sector público y, por lo tanto, hoy la tasa de inflación puede dar cualquier cosa. A mi juicio el Gobierno debería trabajar más en reafirmar y confirmar la oferta del sector privado que, hoy por hoy, es una proyección que tenemos todos, nosotros en Fundación Capital u$s 5500 millones más que el año pasado pero no tenemos una base cierta para decir cuántos se van a liquidar. Proyectamos que el campo está complicado, la sequía va a hacer que tengan la necesidad de liquidar pero hay que ver si esto sucede. Con lo cual hoy la proyección de Fundación Capital está en un 34% sujeto a tener un proceso de dolarización que sea manejado como corresponde.

- Por supuesto que esto impacta en el crecimiento

- Sin duda. Tenemos una proyección de caída de la actividad de 1,4% con el rebote de una pelota desinflada, con un crecimiento de 1,2% para el tercer trimestres y de 0,8% para el cuarto. Quedará para la próxima administración cómo encara estos dos problemas centrales de la economía: bajar la inflación y salir de la estanflación.

- ¿Diría que este Gobierno nunca tuvo un plan?

- Ahora hay un plan de emergencia, es el plan del Fondo Monetario Internacional. Antes era el plan Paso a Paso. Si uno mira la toma de decisiones del Gobierno era una intención de ir hacia la normalidad económica pero sin una visión de un macroeconomista de tener una política de equilibrio general, es decir que todas las variables tienen que ir en la misma dirección.

- Dujovne dijo que noviembre tocamos el piso, ¿está de acuerdo con eso?

- Es cierto que la tasa de crecimiento negativa que fue de -6% ahora va a ser de un -4,5%. Es "menos peor". Pero un número positivo en términos de producto lo vemos recién en el tercer trimestre.

- ¿Este es un año perdido?

- Es perdido en el sentido que no veo un Gobierno que busque acuerdos, está muy atado a decir es este camino o nada. Que la discusión electoral no sea "pasado versus futuro". Está claro que el camino de ajuste y solo ajuste lleva a la caída de la recaudación. Hasta el Fondo está preocupado por cómo cae la recaudación. Quedará para la próxima gestión hacerlos cambios que no se hicieron. Hoy por qué no hay inversión?, porque la carga en costos de la Argentina es altísima. Deberá encararse la reingeniería del sector público que no se ha hecho y, por supuesto, modernizar la normativa laboral.

- Hasta que estas reformas no se hagan, las inversiones no llegan

- Las inversiones van a llegar cuando vean que hay rentabilidad y si no hay rentabilidad hoy competimos en el mundo contra una cantidad de países emergentes donde la gente no va por simpatía o porque se siente amigo del Presidente sino que busca rentabilidades que sean razonables con el riesgo. Y mientras la Argentina no hagas estas reformas, y reitero que el Gobierno que surja va a ser un Gobierno de minoría, y por más que traigas al mejor Ministro de Economía del mundo, si no tenés un apoyo político que te permita hacer estas reformas vamos a estar a los tumbos como hasta ahora.

- ¿Los dólares alcanzan?

- Están justos, bastante justos. Mi recomendación al Gobierno pueda trabajar en los dólares del agro para poder darnos mayor certidumbre. Tenés los dólares del FMI, los que puede utilizar el Banco Central si se excede la banda, y si tenés margen en el mercado de futuro, un margen de u$s 3000 millones para poner sobre la mesa. Esto más darle certidumbre a la liquidación del campo hace que la situación sea manejable pero hay que saber manejarla. Veo a un Gobierno muy atado al esquema dólar-tasa que es un esquema de frazada corta.