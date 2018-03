Recrudece el conflicto petrolero y el Gobierno vuelve a recibir a Das Neves

La tensión en la cuenca del Golfo San Jorge (que se extiende en las provincias de Santa Cruz y Chubut) crece a medida que pasan las horas, el crudo sigue cayendo y no hay definiciones firmes a la vista por parte del Gobierno nacional para resolver el conflicto petrolero. A un día que venza el plazo que establecieron los sindicatos del sector para garantizar la paz social, la administración de Mauricio Macri ayer decidió extender la reunión de la semana pasada con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que busca respuestas "urgentes" a una crisis que podría dejar un saldo de 5000 despidos en el próximo mes. Mañana los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, lo recibirán en la Casa Rosada. También viajará para estar presente el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y presidente de Petrominera Sociedad del Estado provincial, Jorge Ávila.

Según trascendió, desde Nación advirtieron que no se compensarán a las compañías que exportan petróleo, afectadas por el desplome del barril en el mundo y amenazaron con importar petróleo si se avanzara en una huelga que afecte la producción y abastecimiento de combustible. Chubut es la provincia más comprometida por la crisis internacional del crudo, debido a que exporta el 40% de su producción: allí se extrae el Escalante que es un crudo pesado que se usa menos que el liviano en las refinerías locales. Ayer, en EE.UU. el barril cayó 1,30% a u$s 28,55, mientras que en Europa llegó a perforar el piso de los u$s 28 y luego cerró por encima de esa marca.

A esto se suma que a fines de 2015, el equipo de Aranguren dispuso la continuidad del esquema de "precio sostén" para el crudo liviano (Medanito) y pesado en el mercado interno aunque con menores valores pero discontinuó uno de los pocos incentivos para las petroleras exportadoras y no prorrogó un incentivo de hasta u$s 3 por barril para la producción nueva a exportar. Según fuentes de la industria consultadas por El Cronista, a precios internacionales de hoy, las compañías perciben un valor neto de u$s 19, después de retenciones, impuestos y regalías. Empresas como Tecpetrol (brazo petrolero del Grupo Techint), que exporta el 100% de su producción, enfrentan una delicada situación. Ayer los diarios de la Patagonia amanecieron con una dura solicitada del sindicato de Ávila que convoca a una asamblea general para el jueves, un día después de que venza una conciliación obligatoria que dictaminó el Ministerio de Trabajo para esta empresa y de la reunión del Gobierno con Das Neves."La única verdad es la realidad", titula el comunicado gremial, que cita caso por caso y en detalle a las empresas que paralizaron pozos, bajaron equipos perforadores, adelantaron vacaciones a sus empleados, sin garantizar la continuidad de operaciones y suspensiones. Además de Tecpetrol, Pan American Energy (que controlan los hermanos Bulgheroni), la estatizada YPF y Sipetrol están afectadas.

En conferencia de prensa, Das Neves ayer advirtió: "el precio del barril de petróleo que hoy está en u$s 28 o u$s 29, va a estar a u$s 20 en las próximas semanas, tenemos que ver cómo podemos encarar un momento difícil que no va a ser una cuestión de uno o dos meses, esto viene para instalarse". "Acá hay un capítulo que se lo pasan de largo: cuando el barril de petróleo estaba en u$s 90 o u$s 100 lo que agarraba la Nación en conceptos de retenciones era impresionante, no decían nada, se la llevaban, me parece que es lógico, podemos discutir si son dos, cinco o diez, pero alguna medida tendrán que tomar", recordó el mandatario en un claro mensaje a las autoridades nacionales.

El gobernador, no obstante, se mostró cuidadoso para no afectar las negociaciones. "Lo estoy manejando prudentemente sin hacer declaraciones, a veces una negociación se frustra por eso, y éste es un tema delicado, en el que nosotros somos jugadores de reparto, es un tema que le corresponde al gobierno nacional".