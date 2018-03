Récord de partidos anotados para competir en los comicios de este año

Al contrario de lo que debe pensar el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, la política goza de buena salud en el país. Si se toman las estadísticas de los últimos años de la Cámara Nacional Electoral (CNE), no sólo se suman afiliados en cada nuevo comicio, en la actualidad hay casi uno de cada cuatro argentinos: también están inscriptas más agrupaciones.



Según la última medición oficial, presentada en marzo pasado, hay un total de 41 partidos políticos con reconocimiento nacional, mientras que para los últimos comicios presidenciales de 2015 eran 32. Nueve de ellos ya son históricos ya que fueron anotados con el regreso de la democracia, en 1983, como ser el Justicialista y la Unión Cívica Radical; además del Movimiento de Integración y Desarrollo, el Intransigente y el Comunista, entre otros.



Pero el grueso, unos 19 en total, surgieron a partir de 2011. Algunos de ellos: el Partido Fe de Gerónimo "Momo" Venegas; el GEN de Margarita Stolbizer y Kolina, de la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner.



Más allá del trabajo de 68 páginas, en los últimos días hubo actualizaciones. En el primer fallo de la CNE por incumplimiento de la ley de cupo femenino en los órganos de conducción de los partidos, fue intervenido Unión Popular, sello que supo llevar de candidato a Eduardo Duhalde en 2011. Otro mito derribado, la política no es cosa de hombres: de los 8.393.850 afiliados en todos los partidos en el país, el 52,72 % son mujeres mientras que el 47,28% son varones.



Ahora bien, las venideras legislativas, como toda elección de medio término, son distritales. Por lo que la cifra de partidos inscriptos y listos para competir en las PASO del 13 de agosto trepa a 624. No quiere decir que todos ellos presentarán sus propios candidatos, ya que gran parte se fusionarán en distintas alianzas en cada provincia, dependiendo su estrategia electoral. No obstante, el número total actual es un botón de muestra del crecimiento de los últimos tiempos: en 2012 había 508 espacios políticos distritales registrados. Dos años después, los afiliados sumaban 6,8 millones. Hoy hay un millón y medio más.



Como era de esperar, la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de inscriptos, unos 67, diez más que los anotados para competir en los últimos comicios. Y eso que desde febrero a marzo, la CNE revocó la habilitación a cinco partidos (uno de ellos el MID de Raúl Castells). Las razones: por no haber competido en dos elecciones seguidas, no haber superado el 1,5% en las primarias o el 2% en las generales; o bien porque su número de afiliados quedó por debajo del piso requerido. En Buenos Aires son necesarios unos 4000. En Santa Cruz apenas se necesitan unos 980.



En cuanto a la densidad, mientras hay un partido por cada 223 mil bonaerenses, hay una agrupación por cada 57.000 rionegrinos y otra por 2800 fueguinos.