Recomiendan más deuda para mantener inflación en 25%

La consultora Economía & Regiones afirmó que para contener una inflación en el 25% como se propuso el gobierno nacional, el Estado debería poder endeudarse por no menos de u$s 23.600 millones este año, caso contrario, alertó que "el Banco Central deberá emitir más, habrá una mayor devaluación, la economía crecerá menos y el poder adquisitivo se debilitará". "La pauta inflacionaria del 25% busca convencer a la gente de que el Gobierno logrará bajar la inflación a 25%. Según nuestras estimaciones, el programa fiscal y el cumplimiento de la pauta inflacionaria de 25% exige como condición necesaria que el Gobierno pueda endeudarse por un piso de u$s 23.604 millones en 2016", subrayó el análisis de la consultora.