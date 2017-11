Reclamo de Aníbal Fernández a dirigentes del PJ: "Dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara"

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, le pidió hoy a los dirigentes de su partido que, tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, "dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que laburaron y defendieron a capa y espada" al gobierno anterior.

"Estoy buscando que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos", afirmó hoy el ex jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Con Vos, en las que afirmó que "lo que le están haciendo (a Boudou) es una porquería".

Con similares palabras, ayer el dirigente piquetero Luis D'Elia apuntó contra la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "no puede hacerse la pelotuda" frente a la detención de Boudou.

En tanto, Fernández cargó hoy contra los dirigentes peronistas, a quienes les adjudicó haberlo dejado "solo" en la campaña a gobernador bonaerense en el 2015 y sostuvo: "a los compañeros no se los deja solos".

"A mí fue al primero que me dejaron solo cuando (Jorge) Lanata en Canal 13, con Elisa Carrió, me inventó un programa hace dos años y tres meses. Sin embargo, ninguno puso la jeta. Ni la actual conducción del partido ni nadie. Me la tuve que bancar solito. Me siento un tipo grande y siempre sentí que era un cuadro de la política, pero me la banqué solo", agregó.

Al ser consultado sobre la situación del ex ministro de Planificación también detenido, Julio De Vido, Fernández dijo que también "lo dejaron solo" y contó que le escribió cuando "le habían levantado el fuero, le mandé un mensaje de texto diciendo que le mandaba un abrazo y que si podía colaborar con su familia sin dudarlo".

"No estoy diciendo que busco impunidad para De Vido. Que lo sigan investigando, pero que lo investiguen con la seriedad, la objetividad y el respeto que tiene que tener la justicia argentina. No con el amañamiento que tienen algunos casos", remató Fernández.

El ex funcionario se refirió a los diputados nacionales del Frente para la Victoria, al preguntarse: "¿Por qué no fueron a fundamentar la defensa del compañero (De Vido) el día que se votó el desafuero aunque no tuviéramos el número"".

"¿Cómo van a permitir que a un compañero lo estén vilipendiando en la forma en la que lo estaban haciendo en la Cámara de Diputados y nadie salte para decir lo que tenga que decir" Nadie está pidiendo impunidad, que se lo juzgue como corresponde", aclaró.

Pese a los reclamos, Fernández dijo que cree que Cristina "es el cuadro más importante que tiene la Argentina, el único lider intacto que tiene".

"Siempre creí en Cristina y sigo creyéndolo. No soy de estos tarambanas que porque no encontraban algún hueco, un segmento en donde explotar sus ambiciones políticas, se cruzan de vereda y la agravian", concluyó.