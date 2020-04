Reclaman cambios en Precios Máximos y más exenciones

A través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), las empresas de capitales de ese país con participación en el mercado local enviaron cerca de una docena de pedidos al Gobierno para sobre llevar las consecuencias económicas que genera la cuarentena. Entre los reclamos se destacan dos: la modificación del programa de Precios Máximos, y el ingreso de más sectores al listado de grupos exceptuados.

El primero, sin dudas, es el reclamo que más ruido genera. Desde Amcham aseguran que no piden la salida del programa de Precios Máximos, aunque sí reclaman ciertos cambios que permitan actualizar los precios.

"Queremos es que se encuentre un equilibrio. No pretendemos que se atienda nuestra necesidad sin pensar en el bolsillo del consumidor. Proponemos acercar esas dos puntas", anticiparon a El Cronista desde Amcham. Aquí, la intermediaria para las empresas es la secretaria de Comercio Claudia Español.

En Amcham sostienen que para muchas firmas la continuidad de las limitaciones en la suba de los precios de sus productos puede resultar muy grave para muchos de sus asociados. "Hay empresas que posiblemente puedan soportar esto un par de meses más. Pero para varias otras el final del oxígeno está muy cerca; si en mayo continuamos igual, tendrán muchos inconvenientes", dijeron desde la central.

La otra cuestión que se volcó sobre la mesa de discusiones es la necesidad de que algunos sectores se incorporen al listado de rubros que hoy están habilitadas para abrir sus puertas.

Los focos más conflictivos apuntan hoy a segmentos como la hotelería, el turismo y la gastronomía, que hoy no registran ningún tipo de actividad, a excepción de algunos restaurantes que, al menos, cuentan con la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de delivery o take away.

Para estos sectores donde el escenario se complicó demasiado, el objetivo de Amcham ya no pasa solo por la vuelta a la actividad, sino también por lograr algún tipo de asistencia por parte del Estado.

"El daño a la economía de estas firmas ya está hecho. Desde ya, lograr que vuelvan a levantar sus cortinas es fundamental, pero el dinero que se perdió es mucho. Por eso no sólo solicitamos el regreso a la actividad, sino que además queremos ver qué tipo de colaboración está dispuesto a dar el Gobierno", confiaron en Amcham, que agrupa a 590 compañías de capital estadounidense.

Además de esos tres rubros, Amcham apunta a reactivar la actividad en segmentos como textil, calzado, insumos farnacéuticos y venta directa.