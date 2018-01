Recalde: "No es cierto que si el costo laboral baja, el empleador tome más trabajadores"

Héctor Recalde cuestionó hoy el proyecto de reforma laboral que se discutirá a partir de febrero en el Congreso. El exdiputado kirchnerista dijo que "invita a la litigiosidad" por la inconstitucionalidad de muchas de sus disposiciones y agregó que "no es cierto que si el costo laboral es más bajo, el empleador tome más trabajadores".

"Cuando se habla de reforma es un eufemismo. En realidad lo que hay es un aumento de la flexibilización laboral, una rebaja de los costos laborales. Es una ley que invita a la 'litigiosidad' porque viola principios básicos del derecho constitucional", explicó el abogado laboralista. "La Constitución establece que los beneficios de la seguridad social tienen carácter integral e irrenunciable. Nadie puede entender que gratuitamente un trabajador renuncie a un derecho, como pretende este proyecto."

En diálogo con La Red, Recalde desmintió que "la baja en los costos laborales" suponga más empleo.

"En Argentina hay 4,6 millones de trabajadores no registrados. Ya hubo otros blanqueos en los que se bajaron las contribuciones patronales con el razonamiento, que no se dio después en los hechos, de que si el costo laboral es más bajo, el empleador va a tomar más trabajadores", señaló. Y añadió: "El empleador toma más trabajadores si tiene dónde colocar su producción, eso no es posible en un mercado deprimido como este, con tarifazos".

Al ser consultado sobre la postura de la CGT con respecto al proyecto, el exlegislador dijo que "negociaron y obtuvieron lo que pudieron".

"Uno de los triunviros me dijo cuando yo era diputado: 'Ahora les toca a ustedes seguir mejorándola'. Ellos negociaron y obtuvieron lo que pudieron, yo no estoy de acuerdo con el resultado de la negociación. Creo", planteó.

El desempleo

Recalde defendió la política laboral desarrollada durante el kirchnerismo y dijo que con Cambiemos se perdieron muchos puestos, sobre todo en el sector industrial.

"Uno puede discutir si fueron 5 millones o 5,5 millones eventualmente. Pero según el Indec de (Jorge) Todesca, no el nuestro, hacia el tercer trimestre de 2015 la desocupación era del 5,9%. Hoy ya está en el 9% y si vamos a lugares como Tierra del Fuego, es mucho más", defendió.

Y continuó: "El empleo en la industria se perdió con este modelo, son 165 mil empleos que se perdieron el año pasado. Sí reconozco como una buena medida del Gobierno la extensión de la AUH a los monotributistas, que permitió aumentar el trabajo por cuenta propia".