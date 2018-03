Recalde: "Cristina está informada de todo y es nuestra conducción"

Héctor Recalde, jefe del bloque de Diputados del FPV-PJ, dijo hoy que habló con la ex presidenta Cristina Fernández y, tras parafrasear irónicamente a Néstor, con la idea de que “está en un café literario”, dijo que “está absolutamente informada de todo y participando. Es nuestra conducción."

En declaraciones al programa “Diario del Futuro”, en Rock & Pop, advirtió que “es un error” la decisión que tomaron 12 legisladores de abandonar el bloque kirchnerista en Diputados, lo que fundamentó a partir de ver “quién aplaude esta decisión, como es el caso de Massot."

"No me consta que haya habido reuniones entre Frigerio, Monzó y quienes se escindieron del bloque, pero no me extrañaría porque esto seguramente viene precedido de conversaciones”, agregó Recalde.

Luego, sobre el funcionamiento del nuevo Congreso, sostuvo que"vamos a pedir que se respete la proporción de comisiones que corresponde a cada bloque. Nosotros seguimos siendo la primera minoría, por supuesto. El reglamento habla de los bloques, no de las alianzas o interbloques, como es el caso de Cambiemos. Los bloques son el Frente para la Victoria-PJ, la UCR, el Pro, UNA, etcétera."

Recalde también opinó sobre la propuesta del gobierno para los fondos buitre: "Tenemos alarma por el 1000% de ganancia que recibirían los fondos buitre, que ahora parecen palomitas blancas para algunos. Vamos a dar la discusión en el bloque y vamos a sostener los mismos principios de siempre, que son los que nos llevaron a votar la Ley Cerrojo y de Estado Soberano."