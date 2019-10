Reasignan partidas por u$s 40.000 millones para el pago de deuda

El Ministerio de Hacienda dispuso la reasignación de fondos pendientes de afectación por operaciones de crédito público por un monto global de u$s 45.130 millones, destinadas al pago de deudas, a programas de cuatro ministerios y la administración central.

Según la resolución 766/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas se realiza conforme lo dispuesto en la planilla anexa al artículo 40 de la 27.467 (Presupuesto Nacional), al plazo mínimo de amortización de 90 días y sin alterar los montos autorizados en dicha ley.

La resolución, firmada por el ministro Hernán Lacunza, recuerda que el decreto 668 del 27 de septiembre, establece en su artículo 1 que hasta el 30 de abril de 2020 las jurisdicciones y entidades de la administración pública, así como las empresas, entes y fondos fiduciarios, y fondos con afectación específica sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, a través de la Letras precancelables emitidas por el Tesoro a un plazo inferior a 180 días.

No obstante, la resolución 766 determina que en ese contexto "resulta necesario reasignar los montos pendientes" de afectación a la administración central y a los ministerios de Transporte, Hacienda, Interior y Defensa.

En el primer caso, se reasignan $ 2380 billones (unos u$s 39.670 millones al cambio de $ 60) para atender servicios de la deuda y gastos no operativos, además de un préstamos a cuatro años por u$s 195,5 millones para el Buque Logístico Polar.

En cuanto al Ministerio de Transporte, son créditos por unos u$s 2905 millones para la compra de trenes tipo EMUS para el ramal Roca Eléctrico (u$s 280 millones a 3 años), compra de material rodante y el desarrollo de infraestructura del ferrocarril Belgrano Sur (u$s 225 millones a 3 años), un nuevo tramo del Belgrano Cargas (u$s 700 millones a 3 años) y la rehabilitación del San Martín Cargas (u$s 1700 millones a 3 años).

Para Hacienda, por su parte, se destina un préstamo de u$s 1500 millones a 3 años para el Fondo Capital de Trabajo.

Al Ministerio del Interior se adjudicaron en total u$s 430 millones, repartidos del siguiente modo: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal (u$s 50 millones a 3 años); AYSA para ampliación, rehabilitación y optimización de plantas de tratamiento y extensión de redes en AMBA (u$s 80 millones a 3 años), y el Parque Fotovoltaico Caucharí (Jujuy) por u$s 300 millones a 3 años.

Por último, a Defensa irán u$s 340 millones a 3 años para la adquisición de patrulleros oceánicos (OPV).