Reapareció Vidal: autocrítica, pedido de "otra oportunidad" y adelanto de candidatura para 2021

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a hacerse presente en el escenario político con fuertes definiciones, pidió “otra oportunidad para hacer el mejor gobierno posible” y adelantó que podría ser candidata en la Ciudad de Buenos Aire en 2021. Además, al hacer referencia sobre el proyecto de reforma judicial, sostuvo que "no hay negociaciones ni acuerdos posibles".

La ex gobernadora bonaerense planteó que el desafío para Juntos por el Cambio no es simplemente "volver a ganar" a nivel nacional sino "si puede hacer un buen gobierno".

"La pregunta no es solo si podemos volver a ganar, sino si podemos hacer un buen gobierno", aseguró, y agregó: "Para un buen gobierno se necesita el 50% de los votos. Es verdad. Pero se necesita más que eso. Hay que gobernar con otros".

La referencia podría interpretarse como una autocrítica de la experiencia de Gobierno de Cambiemos encabezada por Mauricio Macri, en la que ella participó encabezando la gestión en la provincia más poblada del país.

Mirá también Economía licita $ 70.000 millones para cubrir vencimientos de fin de mes En los últimos días de agosto vencen cerca de $ 80.000 millones entre distintas letras en manos de privados. El Tesoro busca hoy mediante subasta obtener una buena parte con la emisión de cuatro títulos a descuento.

"Nos habíamos empezado a alejar de la gente, a tomar distancia. Hay una parte de nosotros que dejó de escuchar. Fue en los últimos dos años. Sobre todo después de las elecciones de 2017", admitió, al hacer alusión al triunfo electoral en los comicios de medio término. En lo que refiere a su propia autocrítica, dijo que "el conflicto docente fue innecesariamente largo" y que podría haber encontrado "un mejor camino de diálogo con los sindicatos docentes" con "mejores resultados".

Vidal también reconoció que en la cuestión carcelaria se hicieron "mejoras pero fue suficiente", y al respecto dijo que "si no trabajás el tema de las cárceles y la reinserción social, lo único que haces es incrementar el delito a futuro". "El día que se termina la condena, si el Estado no hizo nada para evitarlo, empieza un nuevo delito", señaló.

En un encuentro con dirigentes de la UCR, la referente del PRO ratificó su perfil moderado con un llamado al diálogo con "los que piensan distinto" y a la no confrontación.

Por otro lado, este miércoles al participar del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Vidal adelantó que en las elecciones legislativas de 2021 podría ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy viviendo nuevamente en Capital hace unos meses. Es como elegir entre tu mamá y tu papá. Me cuesta elegir entre la Ciudad y la Provincia. Mi decisión el año que viene va a tener que ver con lo que crea que es mejor para la Argentina, para mi espacio político", sostuvo la referente del PRO.

Además, la ex mandataria bonaerense se refirió a las recientes movilizaciones y al rol de la dirigencia política en medio de la pandemia.

"La política no puede tomar decisiones obviando la movilización de la sociedad, que ya no está dispuesta a sostener los extremos", subrayó Vidal.

Asimismo, remarcó que el presidente Alberto Fernández "prometía moderación" durante la campaña electoral y hoy se observa una versión "más de extremo" en el oficialismo.

Respecto al rol de la oposición, la ex gobernadora expresó que "Juntos por el Cambio tiene el desafío de la unidad" y "está bien que sea un espacio diverso".

"Algunos defendemos posturas más amplias y aperturistas", aseguró.

En otro contexto, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue consultada el proyecto de reforma judicial y consideró que "no hay negociaciones ni acuerdos posibles" en el Congreso en relación al proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo, que será debatido mañana en el Senado en el marco de una sesión especial.

"Nuestra posición sobre la reforma judicial fue muy sólida. No hay negociaciones ni acuerdos posibles. No vamos a negociar lo que creemos. No hay un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma. Están en juego valores fundamentales que defendemos", sostuvo Vidal esta mañana.

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio fue una de la oradoras en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde mantuvo un diálogo abierto con el periodista Joaquín Morales Solá.

En el marco de una charla en la que habló de su presente y su futuro político, Vidal sostuvo: "No me resigno a decirles a los argentinos que tienen que esperar tres años para vivir mejor; tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a este Gobierno, y que nos elijan porque somos mejores; no porque este Gobierno fracasó".

Vidal también sostuvo que "llevamos 17 años de grieta y no estamos en un lugar mejor" y consideró que es "una muestra de esperanza" lo que llamó "el trípode" del manejo de la pandemia que conforman el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, destacó que ve "en forma positiva a una sociedad movilizada, que le pone límites a la política", en referencia a la marcha del #17A y otras anteriores.