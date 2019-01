Reapareció Moreno y afirmó: “Empresarios piden a gritos que esto se termine”

El ex secretario de Comercio y precandidato a presidente, Guillermo Moreno, afirmó que el empresariado "está pidiendo a gritos" que el gobierno de Mauricio Macri "se termine", y aseveró que será ese sector económico quien "genere los mecanismos para que se vaya".

"Si un presidente es un inepto, vago, ¿por qué no vas a pedir que se vaya", se preguntó Moreno en diálogo con radio La Red, en las que aseguró que es el empresariado el que "está pidiendo a gritos que esto se termine".

"Los que van a generar los mecanismos para que Mauricio Macri se vaya son las grandes empresas. Se van a juntar los empresarios más importantes y le dirán a Macri: hasta acá llegamos", dijo Moreno.

Y agregó: "Para un empresario que hoy está sufriendo y no le sirve, ¿cuál sería el problema de que institucionalmente modifiques el gobierno"

En cuanto a la actual situación económica, el ex funcionario de Cristina Kirchner aseveró que "no pasó la tormenta, ni hay posibilidad de que pase, porque las empresas están en shock, viendo que lo que facturan no les permite tener la empresa en marcha".

"Yo tengo un mayorista en ferretería y los depósitos están con las luces apagadas, ni en el 2001 lo ví. Imaginate lo que debe ser para Cristiano Rattazzi cuando tiene que explicar que Fiat está produciendo la mitad de autos que puede producir. Además, le dicen que va a mejorar, y él sabe que no", afirmó.

Por último, Moreno dijo que "el tema que tienen las empresas es trabajar en esas tasas de interés", y añadió que "el dólar se mantiene, y el Gobierno se entusiasma porque hace unas semanas que se mantiene en una banda determinada, pero el problema no es el dólar, sino la tasa de interés".