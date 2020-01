Reapareció Mauricio Macri con críticas al equipo económico que lo acompañó en su gestión

Mauricio Macri se reunió ayer con dirigentes y afiliados de PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones. Durante el encuentro, el ex presidente realizó un balance de su gestión y advirtió: "No nos van a llevar puestos como en el 2001".

Durante el encuentro, con un reducido grupo de personas, Macri deslizó además críticas a su equipo económico por la gran cantidad de deuda que se tomó durante su mandato.

En un fragmento de la charla, que fue compartida a través de un video en redes sociales, Macri cuenta: "Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían 'no, seguí'".

Crédito: Twitter @carolina_moine

Y agrega: "Yo les decía que no se podía tomar deuda eternamente, que había que corregir esto. Después tuvimos una pesadilla de un año y medio".

El ex presidente también comentó que las marchas del "Sí, se puede" con las que recorrió el país el mes previo a las elecciones del 27 de octubre, fueron clave para que mejorara su ánimo y perspectiva a futuro.

"La verdad, los últimos treinta días, después del último año y medio y de estar destruido anímicamente, fueron una experiencia increíble", dijo.

Y concluyó: "En un momento me llevaba la energía de todos ustedes. Era impresionante lo que sentíamos. Eso nos dejó con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001".

Se trató de la primera aparición de Macri desde fin de año, cuando compartió, a través de sus redes sociales, un saludo de fin de año.