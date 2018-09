Reapareció Marcos Peña y prometió salir de la crisis sin modificar las reglas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no dudó ayer en asegurar que el FMI está "ayudando" para superar la "gran crisis macroeconómica" que atraviesa el Gobierno y agregó que tienen "mucha confianza" en el trabajo con el equipo de técnicos del Fondo. En el cierre de la cumbre de Think Tanks (T20), además aseguró que el "populismo" genera la falsa idea de "empoderamiento".

Peña, quien ahora mantiene un bajo perfil ante los medios, cerró el evento en el Centro Cultural Kirchner en el que mostró su confianza en el trabajo del Gobierno con el FMI, en la previa al sello de un nuevo acuerdo con el organismo. "Tenemos mucha confianza en el trabajo conjunto que hacemos. Pasamos horas detallando el programa (el crédito Stand-By) con su equipo", aseveró.

Así respondió a la economista Nora Lustig (Universidad de Tulane), quien manifestó que el propio FMI está en la mira global por su acuerdo con la Argentina, y si realmente estaba cumpliendo con la promesa de "ayudar" y no repetir los errores del pasado vinculados al período del Consenso de Washington. En ese punto, el jefe de Gabinete aseguró que el FMI "tenía miedo de que la historia se repitiera con Argentina y el Gobierno los culpe de todos los problemas". Y agregó que el Gobierno no piensa "demonizar" al Fondo y que le aclararon a Christine Lagarde que "necesitamos ayuda, no alguien para culpar".

El jefe de Gabinete expuso en inglés y no hubo lugar para metáforas como "la tormenta" para referirse a la situación económica. "Es la primera vez que enfrentamos una gran crisis macroeconómica y que la vamos a pasar con las misma reglas con la que entramos en el", manifestó. De esta manera sepultó rumores de cualquier golpe de timón que pueda hacer el Gobierno con la moneda, tales como controles de cambio.

Además, apeló a un enfoque optimista. "Nuestros problemas son autoinfligidos y lo bueno de eso es que podemos solucionarlos", manifestó. Y agregó que "tenemos la convicción de que la estabilidad macroeconómica es un prerrequisito para la equidad social y esto no ha sido históricamente así". De hecho, este discurso empalma con la disertación del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne por la mañana, cuando dijo que, por la vía del equilibrio fiscal, "Argentina está en camino de convertirse en una economía plenamente solvente".

El jefe de Gabinete respondió así a las preguntas que le hicieron los investigadores Margo Thomas (Chatham House) y Colin Bradford (Brookings Institution) y la economista argentina Lustig, ante la moderación de los directores ejecutivos de CIPPEC y CARI, Julia Pomares, y José María Lladós. Ante estos interlocutores, Peña buscó mostrar que la Argentina está comprometida con las reglas multilaterales y que mantiene un enfoque "optimista" de la globalización, justo en momentos en que Estados Unidos y China elevan la tensión comercial. Además, quiso polemizar con los gobiernos "populistas" al sostener que esas alternativas no "empoderan" realmente a los individuos.