Reapareció Carta Abierta, respaldó a Maduro y alertó sobre posible guerra

Carta Abierta, el grupo de intelectuales vinculados al kirchnerismo, reapareció ayer para expresar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y advirtió sobre posibles “matices bélicos” como consecuencia de la “dimensión que tomó esta confrontación”. Asimismo, cuestionaron la figura del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y el ‘proceso golpista‘ que encabeza en el país.



Por medio de una declaración titulada "Nuestro apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro", los integrantes de Carta Abierta se refirieron a la situación que se vive en Venezuela. Allí afirman que la crisis en ese país "es el ejercicio más crudo de un nuevo acto de dominio imperial, de un decrépito dominio imperial".

Según describieron, el conflicto no se explica solo por "el control del petróleo" sino por la "noción teológico política de ciertos sectores del poder norteamericano que quieren tomar una represalia moralizadora sobre la América Latina de José Martí, de Sandino, de Perón, de Fidel, Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales".

“Estamos preocupados por la dimensión que tomó esta confrontación, que puede tener matices bélicos en cualquier momento. Por lo tanto somo partidarios del dialogo en Venezuela, pero no sin condenar el golpe y no sin defender, apoyar o expresar nuestra interpretación de la legitimidad del gobierno de Maduro, afirmó el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.



En el escrito también resaltan que los golpes de Estado se tratan de una "especialidad norteamericana" y aseguran que Maduro se mantiene en el poder por el "gran apoyo popular" y el "firme" respaldo del ejército.

También reconocieron las "carencias inaceptables" que sufre gran parte del pueblo venezolano y lo atribuyeron al bloqueo liderado por Estados Unidos. Frente a esa situación ratificaron su apoyo a Maduro, y desearon una salida "por la vía institucional más adecuada" para resolver el conflicto.

Del encuentro participaron reunión participaron el ex director de la Biblioteca Nacional, la actriz Cristina Banegas, el filósofo Eduardo Rinesi, el periodista Gustavo Campana, el economista Guillermo Wierzba, el científico Eduardo Dvorkin y el historiador Norberto Galasso, entre otros.