Reabren el caso Skanska, primer escándalo de la corrupción K

La Justicia ordenó ayer reabrir la causa Skanska, el primer escándalo de presunta corrupción del gobierno kirchnerista, y reflotó la validez de una prueba clave, una conversación que corroboraba el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal se conoció justo el mismo día en que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner irrumpía en los tribunales federales para protagonizar su primera declaración indagatoria por la causa de la venta de dólares a futuro.

Durante la anterior pesquisa, el caso salpicó a funcionarios que dependían del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya cartera fue allanada en esa ocasión.

La Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, resolvió revocar la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que había excluido como medio de prueba la grabación secuestrada en un allanamiento a la sede de la empresa Skanska.

Además, Casación ordenó "imprimir celeridad al trámite de la investigación" en manos del juez federal Sebastián Casanello y paralizada desde 2011 La causa investiga el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para la adjudicación de la ampliación de gasoductos: allí estaban comprometidos el ex titular del Enargas Fulvio Madaro –que dependía del ex ministro de Planificación Julio De Vido– y el ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.En el transcurso de la primera pesquisa hubo allanamientos, por ejemplo en el Enargas y en el ministerio de De Vido.

En la grabación, lograda con un micrófono oculto, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico de la compañía Claudio Corizzo, que estaba haciendo una auditoría interna, hablaban de las coimas para la construcción de obras de gasoductos en el norte y el sur del país.