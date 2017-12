Ratifican necesidades de financiamiento por u$s 30.000 millones para 2018

Las necesidades de financiamiento del Tesoro durante 2018 treparán a u$s 30.000 millones y en 2019 descenderán a u$s 26.000 millones, de la mano de la reducción de un punto del déficit primario, según explicó ayer el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la conferencia de prensa en que se modificaron las metas de inflación.

El ministro dijo que esa búsqueda de financiamiento "es sostenible", pese a que trepará al 37,3% del PBI en 2020; está relacionada con "profundizar" la reducción de las transferencias del BCRA a 0,5% del PBI en 2019; que se intentará "aumentar el financiamiento en el mercado interno", y que esta estrategia se basa en un reducción "sustancial" de la tasa de riesgo país de Argentina.

Según detalló, el financiamiento del Banco Central (BCRA) al Tesoro ascenderá a $ 140.000 millones en 2018 para caer a $ 70.000 millones en 2019. "Vamos a continuar y profundizar la reducción del financiamiento del BCRA al Tesoro", dijo Caputo.

Las transferencias del BCRA pasarán de 4,4% del PBI en 2015 a 1,1% en 2018 y 0,5% en 2019. "A partir de 2020 la vamos a normalizar como cualquier país llevándolo a nivel de señoreaje", agregó y remarcó que respecto del 5,3% del PBI que alcanzó en 2014, la reducción es del 80 y 90% en los próximos dos años.

Para el año que viene, las necesidades de financiamiento alcanzarán u$s 30.100 millones, luego de descontar al déficit financiero de u$s 33.900 millones (5,3% del PBI) el financiamiento del BCRA por u$s 7300 millones (donde incluye utilidades y adelantos transitorios) o 1,1% del PBI y sumar u$s 3500 millones de vencimientos con las provincias que no se van a renovar. En tanto, en 2019, Finanzas deberá buscar recursos por u$s 26.100 millones, luego de descontar al rojo financiero de u$s 29.300 millones (4,3% del PBI) las transferencias del Central por u$s 3300 millones o 0,5% del PBI.

"Estamos pudiendo llevar un camino gradual hacia el equilibrio (fiscal), porque logramos reducir de manera sustancial la tasa de financiamiento", subrayó Caputo.

"Hoy nos estamos financiando a las tasas más bajas de nuestra historia", afirmó, ya que el diferencial de tasa con Perú y Colombia se redujo a 200 puntos básicos.

"El promedio de financiamiento en dólares en 2017 fue levemente inferior al 4,5%", repitió. Pero si bien el déficit primario pasará de 3,2% en 2018 a 2,2% en 2019, la cuenta de intereses pasará de 1,8% en 2017 al 2,1% del PBI desde 2018 a 2020.

"Vamos a ir aumentando el nivel de financiamiento en el mercado interno. Y en lo posible también en moneda nacional para ir eliminando o reduciendo la dependencia externa de este financiamiento", explicó Caputo.

El ministro destacó que este año el nivel de deuda pública neta con el sector privado y organismos internacionales cerrará en 28,5 puntos del PBI (un "nivel bajo para un país emergente"), trepará hasta 37,3% en 2020, año a partir del cual se estabilizará. "Si bien este endeudamiento es transitorio, es sostenible", dijo.

El nivel de deuda alcanzará el 31,1% en 2018, subirá a 34,3% en 2019 y llegará a 37,3% en 2020. Caputo remarcó: "Este financiamiento va a mayor asistencia social y a obras de infraestructura. La peor herencia que hemos recibido es un país descapitalizado".