Randazzo reapareció y toma forma la idea de competir contra CFK

A 110 días del 24 de junio, el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las PASO 2017, reapareció Florencio Randazzo, enarbolando la hipótesis de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en la boleta bonaerense a senador, lo que agitó la falsa tranquilidad del avispero peronista.

Por un lado, después de visitar al Papa Francisco en el Vaticano, sin difundir la foto, el ex funcionario cristinista sí posó ayer para las cámaras en City Bell en la "marcha blanca", como se conoce a la última prueba sin pasajeros, de la formación del tren Roca, cuya obra se inició durante su gestión. Más allá de una coincidencia de agendas, la reaparición pública no pareció casual ya que el día había comenzado con una tapa del diario Clarín confirmando lo que ya este diario había esrito: su intención de competir contra la ex Presidenta, cuya candidatura aún tampoco está oficializada, en unas eventuales primarias del PJ-K. El primero en publicitar la teoría de un Randazzo versus CFK fue otro ex precandidato, Julián Domínguez: "Queremos que a los peronistas nos dejen votar", insistió ayer con una primaria el ex titular de Diputados ante DyN.

Otra "casualidad": Randazzo fue a la estación de tren invitado por Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, el mismo que el matutino utiliza para validar la supuesta postulación. Su nombre no sólo es mencionado por sectores gremiales afines de su época como ministro; también por intendentes del Grupo Esmeralda.

"Se lanzó", sostenían ayer cerca del ex ministro. Y esgrimían una razón para iniciar la pre-campaña, aún sin saber quién tendrá enfrente: "No cree que Cristina sea candidata, al menos por Buenos Aires". El ex funcionario, que supo tuitear ya sin PASO en 2015 "repito, nunca haré nada que dañe a @CFKArgentina, sólo tengo agradecimiento para con ella", apostaría a una ex mandataria como representante por Santa Cruz o, directamente, sin estar en la boleta por estar más concentrada en sus citas judiciales como la de mañana (ver Página 9).

Como validar la tesis de una competencia sería oficializar per sé una candidatura de la ex Presidenta, desde el kirchnerismo optaron ayer por el silencio. Los menos, como el también ex ministro Aníbal Fernández, hablaron: "Randazzo no le puede ganar la interna a Cristina", dijo el ex candidato a gobernador bonaerense en América 24.

Lo cierto es que el posible combate pone nerviosa al "ala política" de la Casa Rosada. "Sería una interna muy potente", afirmaron en un despacho de Balcarce 50. Por eso, quien también se acordó de Randazzo fue Elisa Carrió la semana pasada, posible contrincante por Cambiemos si logra bajar de la boleta oficialista a Jorge Macri. "¿Cómo era el ministro anterior, el de los relojes carísimos?", le preguntó a Marcelo Bonelli en TN. "Ah sí, Randazzo, se enri queció absolutamente". ¿Deslizó así una futura denuncia para la campaña?