Randazzo pidió una “gran PASO en el peronismo”

El ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo convocó en las últimas horas al peronismo bonaerense a participar de ‘una gran PASO‘ para elegir los candidatos de los próximos comicios porque el "gran enemigo es (el presidente, Mauricio) Macri".



En un video difundido en las redes sociales en las últimas horas sobre un encuentro que mantuvo con intendentes y legisladores bonaerenses, el ex funcionario también dijo que siente “orgullo” de “muchas de las cosas” hechas durante los últimos 10 años, aunque advirtió que “tampoco” se puede “justificar lo injustificable”.





“Es vital si tenemos una gran PASO y elegimos los candidatos como corresponde, en un debate de ideas, de propuestas, sin descalificaciones, porque como decía Perón, quien habla mal de un compañero, deja de ser un compañero y pasa a ser un gorila. Animándonos a discutir de cara a la sociedad, seguramente vamos a tener una alternativa electoral”, resaltó.



El ex ministro del Interior y de Transporte recordó que el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fue impulsado por Cristina Fernández para “salir de ese padrón viciado, anacrónico, que hacía que pocos participen en una elección tan importante que era la selección del candidato que iba a representar a todos”.



En rechazo a la decisión de la ex mandataria de impedir una interna con Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales, Randazzo resaltó que “es falso, es mentira” que “participar en una PASO aleja la posibilidad de victoria”.



Además, sostuvo que “ese es el planteo de quienes quieren tener la decisión en manos de ellos” y recordó que “cuando dejamos la decisión en unos pocos, nos fue mal”.



“La convicción que tenemos que tener es la necesidad de ir a una gran PASO y convocar al conjunto de la ciudadanía a que se comprometan en la necesidad de elegir a los dirigentes que van a conducir la Argentina en los próximos años”, añadió. Sin hacer referencia a una candidatura personal, Randazzo aseguró que convocará “a todos aquellos que participen de esta idea de entender cuál es la responsabilidad que tenemos de cara al futuro, de reivindicar la PASO como mecanismo de selección de candidatos”, y resaltó que “nuestro enemigo es Macri”.



Tras advertir que “hay algunos que aspiran a un peronismo chiquito, especulando con que en 2019 pueden llegar a volver y no permitiendo que haya un proceso de renovación en la provincia de Buenos Aires”, Randazzo reivindicó su pasado como funcionario kirchnerista, aunque envió un claro mensaje a la conducción de ese espacio.



“Hemos sentido orgullo en estos últimos diez años de muchas de las cosas que hemos hecho, no tenemos que avergonzarnos. Pero tampoco vamos a justificar lo injustificable”, aseveró.