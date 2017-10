Randazzo pide un PJ "confiable" para las elecciones de 2019

El candidato a senador por la provincia de Buenos Aires del espacio Cumplir, Florencio Randazzo, pidió ayer la transformación del peronismo para que sea una opción "confiable" en 2019 y así evitar ocho años de Cambiemos en la Casa Rosada.

Además, en una entrevista con la agencia DyN, el ex ministro advirtió que la "soberbia" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ‘impide que haya un "relevo" en el PJ "para consagrar un proyecto político por encima de lo personal", al tiempo que cuestionó el "oportunismo" de su contrincante de 1País, Sergio Massa.

Al ser consultado cómo se organizará el PJ al día siguiente de la elección, Randazzo respondió: "Me lo imagino transitando un camino con todos los que nos acompañaron y con todos aquellos que están dispuestos a que el peronismo se transforme en una alternativa de gobierno de cara al 2019, pero respetando reglas del juego. No creo en los dirigentes que un día están en un lado, otro día están en otro y si el resultado no los acompaña pasan a estar en otro".