Rafael Bielsa: "El Gobierno es irracional e inepto. Trata de compartir culpas" con la oposición

El ex canciller de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, salió a calificar hoy al Gobierno de "inepto" y lo acusó de intentar "compartir culpas" con la oposición por la actual debacle económica, al tiempo que admitió que por lo que viene hacia adelante, los argentinos "vamos a sufrir mucho".

"El actual gobierno es incapaz. La situación económico-social de argentina no es una realidad que pueda abordarse con paños tibios, no hay un plan económico", sostuvo Bielsa.



En declaraciones a FM La Patriada, el ex canciller sostuvo que "todas estas medidas (para reperfilar la deuda pública y postergar los vencimientos) son confesiones en voz baja de la incapacidad que tiene la actual administración para afrontar las consecuencias que generó".



"El Gobierno es irracional e inepto, trata de compartir culpas. En su desprecio por la política quiere abrazar en la caída a la oposición, por eso, la actitud más inteligente que podemos tener, es no comentar los anzuelos que pone el propio gobierno", agregó el ex funcionario de Néstor Kirchner.



"Lo que viene no es para amateurs sino para profesionales. Vamos a sufrir mucho. A Alberto Fernandez le va a tocar un país más complicado que el que le tocó a Néstor", dijo. Y agregó: "Nunca pensé que el grado de ineptitud de este Gobierno fuera tan grande. El ámbito público no es para cualquiera, no es para los CEOS", chicaneó.



Asimismo, a tono con los nuevos vientos que soplan, Bielsa reivindicó su pasado como funcionario kirchnerista. "Yo vi funcionar la dupla Alberto-Cristina. Es una bendición. Hay mucha confianza, respeto y sintonía fina", señaló.

Por último, se manifestó contrario a un adelantamiento electoral, al afirmar que "cualquier salida anticipada del Gobierno sería traumática" para el país.