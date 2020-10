Radiografía del sector energético: de dónde viene, cómo está y a dónde va la Argentina

Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación y ex presidente de YPF, y José Luis Sureda, ex secretario de Hidrocarburos de la Nación, dieron sus impresiones acerca de dónde está parada la Argentina en cuanto a la industria energética, de dónde viene y hacia dónde va.

“Venimos de un nivel de actividad trabajosamente creciente. Veníamos disminuyendo fuertemente los subsidios en el sector y veníamos comenzando a retomar tímidamente la tendencia a la exportación", comenzó diciendo Sureda, ingeniero químico y en petróleo, al participar del 3° Energy Summit.

"En este momento estamos otra vez ante la inminencia de tener que comenzar a importar gas natural o, como alternativa, complemento gasoil para volver a estar en una etapa pre 2016, con un fuerte déficit en el abastecimiento y una pérdida en la seguridad", continuó.

Y luego agregó: “Hacia dónde vamos, francamente no lo sé, porque en estos 10 meses no hemos tenido actividad en el sector desde el punto de vista del Gobierno y no puedo opinar sobre algo que no sé”.

Montamat, director ejecutivo de Montamat y Asociados, enfatizó por su parte que la tasa de inversión energética es un factor realmente importante. "Si no hay inversión en energía, muchas otras inversiones reproductivas quedan en los anaqueles. Si no hay energía, no se pueden llevar adelante", resaltó.

"Si el sector energético tiene déficit en su balance comercial empieza a importar mucha energía y esto demanda dólares", explicó. Y en paralelo, añadió que si el sector tiene fuertes subsidios, porque sus precios están congelados, esto "empieza a impactar fuertemente en las cuentas públicas".

Si bien Montamat aseguró que el año que viene puede llegar a ser necesario volver a importar, advirtió que "la economía actualmente está en una trampa recesiva con el coma inducido de la economía mundial y argentina".

"Si miramos la tasa de inversión o el impacto de la energía, estamos para preocuparnos. Para sintetizarlo en términos médicos, yo diría que la administración anterior recibió un paciente en terapia intensiva y, con pronóstico reservado, dejó un paciente convaleciente", ejemplificó.

Y posteriormente alertó: "Si este paciente pasa de terapia intermedia a terapia de la más seria, creo que la energía se volvería un serio problema para la economía Argentina".

Rumbo de la energía argentina

Montamat señaló que “hoy la energía argentina está sin rumbo", al tiempo que comentó que hay ciertas cuestiones que no deberían discutirse más en el país. "El rumbo tiene que ser atractivo para la inversión extranjera internacional, que complemente la inversión nacional. También hay que definir cuáles son las reglas del juego", indicó.

Energía pospandemia

Sureda, en tanto, confesó que le cuesta imaginar qué sucederá en el sector energético una vez finalizada la pandemia del coronavirus. “Me cuesta pensar qué va a pasar con la demanda del petróleo. Pero sé que faltan muchos años para que el petróleo pueda ser reemplazado por otra forma de energía firme, que sea capaz de ser almacenada a bajo costo".

Con una mirada optimista, el ingeniero químico y en petróleo reiteró: "Falta mucho para que el petróleo pueda ser reemplazado en cantidades sensibles".

Y en esta misma línea aseveró: "El Covid-19 es una buena excusa para hacer una limpieza, un blanqueo de todos esos activos hundidos que no se iban a desarrollar y sacárselos de encima. Yo veo un reacomodamiento de la industria: va a ser una industria más fuerte".

Si bien Sureda dijo que aún queda mucho por hacer, él insistió en que la industria se volverá más eficiente y tendrá menores costos, por lo que será "más difícil desplazarla".

Por último, concluyó: "La demanda de petróleo va a perdurar como el principal energético en el mundo por lo menos por 30 o 40 años" más.