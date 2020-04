Radiografía de los jubilados y el banco: por qué prefieren usar dinero en efectivo

La consultora Marketing & Estadística SRL realizó una encuesta entre mayores de 60 años, grupo considerado de riesgo ante el avance del coronavirus, en la que le consultó algunas cuestiones respecto a hábitos y conductas durante la cuarentena. En uno de los apartados, inquirió sobre la relación entre este rango etario y los bancos, una cuestión que disparó las alarmas luego de que semanas atrás se registrasen largas colas de jubilados frente a las entidades para cobrar sus jubilaciones.

La encuesta se realizó de forma online y el universo analizado son usuarios de internet de toda la Argentina mayores de 60 años. Se utilizaron para el análisis 505 encuestas efectivas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y 19 de abril de 2020.

Consultados sobre cómo resuelven las cuestiones cotidianas durante el aislamiento obligatorio la gran mayoría respondió que son ellos mismos quienes hacen las compras de alimentos, las de remedios, el pago de impuestos y el cobro de jubilaciones.

Respecto a la relación con los bancos, el 54% informó que le acreditan la jubilación o pensión en una cuenta bancaria, mientras que 20% envía a un tercero a cobrarla y 19% asiste personalmente a buscar sus haberes.

¿Por cuáles de los siguientes motivos vas al banco a cobrar la jubilación, pensión por ventanilla en lugar de usar la tarjeta de débito?, fue otra de las preguntas. El 37% dijo que prefiere tener el dinero en efectivo, mientras que 30% no sabe usar la tarjeta de débito. El 16% indicó que tiene miedo de que el cajero automático le trague la tarjeta mientras que 15% respondió que el banco no le entregó el plástico.

Además, 14% apuntó que en los lugares donde compra no aceptan pago con tarjeta de débito, 13% respondió que no confía en los bancos y el 11% no recuerda las claves para usarla. En menor porcentaje, indicaron que les hacen cambiar seguido las claves y no las recuerdan (2%) y tienen miedo de olvidarse la tarjeta en algún comercio o en el cajero (1%)

En tanto, 30% dijo que ya utilizaba el sistema homebanking previo a la cuarentena, mientras que solo 6% afirmó que lo comenzó a utilizar como consecuencia. Un 35% que no lo sabe usar y 15% respondió que no sabe qué es.

Por otra parte, el 72% indicó que tiene un familiar o vecino que puede ayudarlo a resolver las cuestiones cotidianas si se extiende la cuarentena. Consultados respecto a si el Estado debería brindar un servicio de asistencia a las personas mayores de 60 años asignándole una persona para que los ayude, el 44% se dijo que no debería brindar, y el 36% que sí debería hacerlo.

Sobre cuánto temor tienen de contraer coronavirus, 23% sostuvo que siente mucho temor, 38% alto de temor, 16% poco temor y 17% nada de temor.

Por último, la encuesta también abordó sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández par afrontar la pandemia. El 70% las evaluó como positivas, mientras que solo el 3% como negativas. En tanto que neutrales el 17% y 10% ns/nc.