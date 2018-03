Quintana justificó cambios por “incomodidades” entre funcionarios

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, explicó anoche que los cambios que realizó el presidente Mauricio Macri en el equipo fueron porque “había incomodidades”, y reconoció que “no fue fácil pedirle la renuncia” al ex titular del Banco Nación Carlos Melconian, quien según dijo, se fue porque no compartía “el rumbo macroeconómico del Gobierno”.



Quintana consideró que para poder “trabajar en equipo” deben existir “tres pilares: que no haya agenda oculta, que haya idoneidad y compromiso con la tarea compartida”.



En ese sentido, admitió que en el Gabinete existían “incomodidades” que impulsaron los pedidos de renuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, así como a Melconian. “No fue agradable pedirle la renuncia a Melconian. Cada caso es distinto, había incomodidades, Alfonso no estaba de acuerdo con el diseño organizativo y Melconian estaba incómodo con el rumbo macroeconómico del Gobierno”, explicó el funcionario, en diálogo con TN.