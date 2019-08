Quiénes son las cinco figuras que Alberto Fernández desea incorporar a su gobierno si es presidente

El 3 de febrero de 2008, pocos meses después de los primeros comicios presidenciales que ganó Cristina Kirchner, Roberto Lavagna entró sorpresivamente a la Quinta de Olivos. Fue a ver a Néstor Kirchner con la excusa de "reorganizar el PJ", un partido entonces intervenido judicialmente tras la pelea con el duhaldismo. Un fotógrafo del diario Clarín, cuando todavía el multimedios no protagonizaba slogans camporistas, retrató en exclusiva el reencuentro del ex Presidente y su ex ministro de Economía. Lo que levantó polvareda fue que Lavagna, pocos meses antes había sido un contrincante electoral como candidato junto a la UCR.

El lavagnismo, que llegó a acusar a Kirchner de haberle "tendido una trampa", podría volver a enfrentarse al mismo dilema. El presidenciable del Frente de Todos, Alberto Fernandez, que en aquel momento era Jefe de Gabinete, de las primeras cosas que hizo tras ser el más votado en las elecciones PASO fue destacar la figura de su contrincante de Consenso Federal. En su espacio hay quienes desear contar con Lavagna en su futuro equipo.

La voluntad de sumar no es una mera estrategia electoral, juran en Todos, en busca del "votante opositor blando", como lo llaman al que no votaría a Mauricio Macri pero tampoco se volcó por el todismo. Los 15 puntos de diferencia plantearon en Todos una visión a mediano plazo, no tanto a corto. "Se viene en la Argentina unos meses muy complicados, por lo que se necesita una mayoría con mucha legitimidad para gobernar". Los acuerdos legislativos 2020 serán clave para el gobierno que asuma el 10 de diciembre.

El primero en abrir (aún más) los brazos fue Sergio Massa, símbolo del ex crítico K que se reconcilió en contra de un enemigo en común. "Tenemos que dar señales claras que, a partir del 11 de diciembre, vamos a tener la capacidad de trabajar con esos dirigentes que de manera equivocada siguen apoyando al Gobierno y los vamos a necesitar", opinó el líder del Frente Renovador 48 horas después de las primarias.

Mirá también Pichetto: "Para Cristina Kirchner, si todo se incendia, mucho mejor" El candidato a vicepresidente cargó contra la ex presidenta por la suba del dólar y del riesgo país, y consideró que influyó en las declaraciones de los principales referentes del Frente de Todos, a los que acusó de tener una “actitud de fogonear la tempestad”.

Massa dio apellidos. "No solamente tenemos que pensar en los Lavagna; también en los Monzó y los Massot, que mostraron capacidad de diálogo en los momentos de crisis de este gobierno", agregó. Roberto y Marco hasta hace poco formaron parte de sus filas, lo mismo que Graciela Camaño.

Y con Emilio Monzó, dicen cerca del tigrense, sigue hablando casi semanalmente. El presidente peronista de Diputados sigue asistiendo a la Rosada, si bien fue relegado de esta versión 2019 de Cambiemos (Juntos por el Cambio). Massot acaba de ser noticia por un tuit contra el gurú comunicacional Jaime Durán Barba.

Notable rotación del Manosanta... pic.twitter.com/pLLVqAOzB4 — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) August 26, 2019

Una figura difícil para el álbum de Todos podría conseguirse antes del 10 de diciembre: Florencio Randazzo. El ex ministro del Interior cristinista, que enfrentó a la ex Presidenta en las legislativas de 2017, podría reencontrarse en público con quien fue su ex jefe de campaña dos años atrás. Cerca de Randazzo confiaron que podría haber una reunión en breve con Alberto Fernández, si bien en sus oficinas de México al 300 insisten que aún no está en agenda.

AF con Randazzo y Bucca, actual candidato lavagnista, en 2007

Su figura sigue siendo fuerte en su Chivilcoy natal, por lo que antes de hablar de un futuro cargo, los rumores apuntan a una reaparición local para apuntalar a la candidata de Todos que quedó detrás del actual intendente Guillermo Britos, ex massista que luego de coquetear con el vidalismo se presentó por Consenso Federal.

Randazzo se alejó del cristinismo al quedarse sin primarias en 2015 y, también, en 2017, cuando compitió con el sello del PJ bonaerense por fuera de Unidad Ciudadana, a pesar de haberse reunido con la ex Presidenta. Uno de sus últimos comentarios públicos (en Twitter) fue precisamente un deseo de conformación de un gran frente electoral para enfrentar este año al macrismo. Esta vez quien se quedó sin PASO fue Daniel Scioli, el último en bajarse tras el anuncio del binomio FF. Ironía, se llama.

Ir a las PASO es lo que propusimos nosotros en 2017. Pero el silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las Primarias y la formación de otro partido. Eso posibilitó q ganara Cambiemos. Ojalá en 2019 no ocurra lo mismo y podamos tener un presidente peronista ✌�� https://t.co/I8NPhYMXrz — Florencio Randazzo (@RandazzoF) January 20, 2018

Finalmente, la frutilla del postre: el esquivo Juan Schiaretti. Alberto Fernández apuntó el Operativo Seducción del electorado cordobés y mal no le fue, al recuperar puntos perdidos en 2015 en el distrito que inclinó el ballottage a favor de Macri. Como ya contó este diario, hubo un nuevo llamado al presidenciable del gobernador mediterráneo que salomónico apostó (y perdió) por la boleta corta. Quedaron en volver a verse, luego de la foto de campaña pre-PASO empañada luego por la visita de Mauricio Macri a la provincia, quien consiguió una mejor instantánea.

Antes del PASO, Schiaretti recibió a todos los precandidatos

Si bien el reencuentro aún no está en agenda, en el albertismo adelantaron que ocurrirá después del inicio formal de la campaña hacia las generales, previsto por la Cámara Electoral para el próximo 7 de septiembre. Se concretaría, además, recién al regreso al país del presidenciable desde España.

¿Habrá veto de Cristina Kirchner? En el Instituto Patria insisten con una versión "magnánima" de la ex Presidenta, al apuntar que fue ella quien comenzó a absolver a sus ex críticos: sin ir más lejos con Alberto F. Sin embargo, hay dirigentes como Diego Bossio que aún generan malestar en el camporismo. Errar es humano y perdonar es divino.