Quiénes quedan afuera de las medidas anunciadas por el Gobierno

Luego del revés electoral y del impacto negativo que tuvo el discurso presidencial del lunes, el Gobierno nacional decidió anunciar un paquete de medidas para mitigar el traslado a precios de la suba del 30% que lleva el dólar desde el viernes pasado.

Según dijo el presidente Mauricio Macri esta mañana, las medidas alcanzarán a 17 millones de trabajadores y a las pymes del país. Sin embargo, hay sectores que no serán alcanzados directamente por los beneficios anunciados.

* Jubilados que no pagan ganancias

El documento enviado por el Gobierno anunció que aquellos jubilados alcanzados directamente por un beneficio serán aquellos que pagan ganancias.

"Aumenta un 20% el piso y la deducción especial a partir de los cuales pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de dependencia", detalló la administración nacional.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, detalló en una conferencia de prensa posterior al anucio de Mauricio Macri que los jubilados no tendrán ningún aumento extra, ya que "recibirán en septiembre el aumento propio de la movilidad jubilatoria".

Según fuentes de la AFIP, la cantidad de jubilados que pagan ganancias son 400.000. La cantidad de beneficiarios del sistema previsional, según confirmaron desde Anses a El Cronista, son 6,9 millones entre jubilaciones y pensiones y 1,6 millones de pensiones no contributivas y pensiones universales por adultos mayores.

Según cálculos de la economista Alejandra Fernández Scarano, especialista en sistema previsional y miembro del CEPA, en la actualidad hay 7 millones de jubilados jubilados y pensionados, de los que sólo 150.000 pagan Ganancias y están en el sistema nacional (el restante corresponde a cajas provinciales).

A partir de septiembre, debido a la aplicación de un aumento de 12,22% gracias a la fórmula de movilidad, la jubilación mínima será de $12.937,22 y la Pensión Universal al Adulto Mayor, de $10.349,78. El haber promedio según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de 17.500 pesos mensuales.

De esta forma, la mayoría de los jubilados no recibirá ningún beneficio directo de las medidas anunciadas hoy.

* Trabajadores públicos provinciales

La administración nacional decidió otorgar un bono de $5000 a miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y trabajadores estatales.

Según el documento, esta medida alcanzaría a 400.000 personas. El Cronista consultó a fuentes de la Secretaría de Gobierno de Modernización, que precisaron que los trabajadores de la administración pública nacional (no miembros de las fuerzas armadas ni de seguridad) que cobrarán el beneficio son alrededor de 195.000.

* Monotributistas con deuda

En septiembre la AFIP no cobrará el tramo del impuesto a los monotributistas. Dependiendo de la categoría, esto significa un ahorro de entre $111,18 a $4604,26 pesos.

Según la administración nacional esto beneficiará a 3,1 millones de personas. Sin embargo, la condición es que no deben registrar deudas, por lo que ese universo se restringe. Según datos provenientes del SIPA y que difunde la Secretaría de Trabajo de la Nación, la cantidad de monotributistas que se consideran activos (porque pagaron al menos una cuota en los últimos tres meses) es 1.571.800 monotributistas. Si se le suman a eso los monotributistas sociales (355.100 en total), la suma ascendería a 1.926.900 personas alcanzadas por el benegicio el mes próximo.

* Trabajadores informales que no cobran AUH

"La mejor manera de llegar a los trabajadores informales o los desocupados es a través de los beneficios para sus hijos", dice el documento que hizo circular la administración nacional para anunciar cómo le llegarían los beneficios directamente a los trabajadores informales.

La forma en la que inyectarán dinero será a través del pago extra de $1000 pesos en los próximos dos meses.

Según los últimos números disponibles en la web de Anses, son 3,9 millones de personas las que reciben algún tipo de Asignación Universal por Hijo.

Según los últimos datos difundidos por Indec, la cantidad de trabajadores informales asciende a 4,7 millones de trabajadores informales. Si a eso se le suman todas las personas que registran problemas de empleo la cifra asciende a 10 millones de trabajadores según cálculos del sociólogo Daniel Schteingart.

* Jóvenes sin empleo que no estudian

La única medida orientada específicamente a la población joven fue un aumento de las becas Progresar.

"Los estudiantes que reciben las Becas Progresar tendrán un 40% de aumento desde el mes que viene", detalla el documento con las medidas.

El retraso de las Becas Progresar fue motivo de un análisis realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Según el Centro de Estudios de la Ciudad, las becas habían perdido entre un 34 y un 63% del valor adquisitivo que tenían en 2015. Además, también registraron que 500 jóvenes perdieron el beneficio entre 2017 y 2019.

Este aumento de las becas Progresar alcanzaría a 500.000 jóvenes.

En el primer trimestre, se registraron alrededor de 1.967.000 desocupados. Más de la mitad son menores de 29 años: representan el 52,4%. Al analizar cada uno de esos grupos por separado, el nivel de incidencia es mayor en la mujeres (23,1%) que en hombres (18,5 por ciento).

Además, según un estudio realizado por CIPPEC, hay alrededor de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, de los cuales el 70% se dedican a tareas domésticas en los hogares. Por lo general, hacen un trabajo que no es remunerado ni reconocido socialmente y a esas jóvenes no les llegará de manera directa ningún beneficio.