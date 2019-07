¿Quién hace las obras?: gobierno y oposición se cruzan por el copyright

Sigue la batalla entre el Gobierno e intendentes de la oposición que se adjudican la autoría de obras financiadas por Nación y Provincia. Esta vez, el reproche lo hizo el candidato a intendente de Echeverría, Evert Van Tooren, a su contrincante, Fernando Gray, quien en un spot de campaña se arrogó una serie de obras que no fueron financiadas por su municipio. Esto le costó un jingle al ritmo de Luis Miguel que lo pone en evidencia.

"Queriéndo se adueña de la obra nacional, llenando de carteles lo que es provincial, diciendo que es propio lo que no es, y que en sus 12 años nunca pudo hacer, que no te engañen más, vota Van Tooren con Vidal", reza el spot del subsecretario Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.

"Las obras que hoy se ven, las traen Macri y Vidal. No creas en un cartel, vos informate y vota", continúa el spot de Van Tooren, quien tiene como cábala el uso de jingles. De hecho, en la elección anterior, había apelado al hit del momento, "Despacito".

Pero el reproche que Van Tooren plasmó al ritmo de "Ahora te puedes marchar" no es una pelea nueva entre el Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y algunos intendentes peronistas.

Ya hace tiempo, en 2017, la hoy precandidata a vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, había empapelado La Matanza con carteles que, junto con su rostro, anunciaban la llegada del metrobus al distrito. El cartel rezaba: "Trabajamos en obras que nos cambian la vida a todos", cuando se trataba de un proyecto financiado por Nación.

En aquel momento, había salido a responderle el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, asegurando que se habían destinado $ 1800 millones para su construcción, además de aclarar que "el proyecto es original del Gobierno de Mauricio Macri".

A comienzos de junio de este año, el propio Macri fue quien ironizó al respecto cuando dijo: “Hay gobernantes que ponen sus fotos junto a las obras que hacemos nosotros”. Aunque luego aclaró que ese accionar “no le molesta” porque significa que “entienden la importancia de las obras”.

La propia Vidal también se refirió al tema días atrás: “Dejamos atrás las épocas en donde los intendentes tenían que ser amigos del gobernador para recibir fondos y empezamos a trabajar en equipo, más allá del color político, y les destinamos montos para que puedan invertir en obras y hacer mejoras para que los vecinos puedan vivir más seguros”.

Carlos Regazzoni, actual concejal de Almirante Brown y candidato a intendente de ese distrito, también había expuesto, días atrás, este tema cuando, a través de un video que difundió en las redes sociales, apuntó contra el hoy intendente de aquel distrito, Mariano Cascallares, al hablar de los carteles "collage".

En la previa a las elecciones, cuando los candidatos quieren salir a lucirse con la inauguración de obras, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, fue invitado a un acto encabezado por la gobernadora Vidal y el Presidente. Allí, el intendente dejó en evidencia una vez más los tironeos que existen entre los distintos espacio. Lo hizo mediante una serie de gestos -ya que no le dieron uso de la palabra- que fueron captados por las cámaras de TV.

El acto fue durante la inauguración de un tramo del Metrobus que atraviesa la localidad de San Martín en la ruta 8. Al día siguiente, Katopodis explicó su reacción. "No me dieron la palabra y las palabras de Macri y Vidal me dieron mucha indignación. Usaron un acto público como acto de campaña, pidieron el voto, algo que la ley prohíbe".

Y luego aseguró: "La cara de ayer fue de enojo e indignación. Más que Metrobus necesitamos que reparen la ruta 8".