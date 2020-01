Quién es quién en el armado radical que le disputa a Macri el liderazgo de la oposición

Desde que se conformó Cambiemos hace casi cinco años hubo diferentes etapas en cuanto a la relación entre los partidos que la conforman. Tras la victoria electoral en 2015, el PRO ejerció el liderazgo, que radicaba en haberse impuesto en la interna y en tener la presidencia de la Nación.

Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri se escucharon voces disonantes provenientes de la UCR. Algunas con escasa representatividad dentro del partido, pero otras con mayor peso. Como el caso de Alfredo Cornejo, titular del Comité Nacional. Tanto en su rol de gobernador, que terminó en diciembre pasado, como en el actual de diputado, el mendocino nunca dejó de hacer críticas. Según su visión, para mejorar el gobierno o la coalición.

Pero en general no fueron bien recibidas por Macri, quien esta semana reapareció y volvió a atacar a los radicales. Tal vez esto se explica por los recorridos de ambos partidos. El Pro ha tenido desde su creación una mayor tendencia a la unidad de criterios, mientras que en el radicalismo siempre hubo más internas.

Es decir, desde la UCR se viven estos entredichos con mayor naturalidad y saben que no implica un riesgo de fractura de Juntos por el Cambio, a excepción de algunas voces marginales. De hecho, Cornejo repitió una y otra vez que, a pesar de las críticas, lo mejor es apostar a la unidad de Juntos por el Cambio como coalición opositora.

Cerca de Cornejo se encuentra Martín Lousteau, quien se mantuvo con perfil más bajo durante las últimas semanas. El exgobernador mendocino se refirió en más de una ocasión a que no es necesaria la figura de “el líder de la oposición”, y que ese rol no puede ser ejercido por un único dirigente. “Muerto Raúl Alfonsín, no ha habido un solo líder de la oposición fuera del gobierno”, sostuvo en el canal TN.

El radicalismo suma peso interno en la estructura de la alianza opositora

Otro de los ejes de poder radical es el de los gobernadores, quienes tienen territorio. Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez tienen sus propios desafíos en el día a día, por lo que allí está su mayor preocupación. Por eso es que tienden a ser más pragmáticos en su relación con el gobierno nacional.

En el Congreso conserva su poder Mario Negri, quien históricamente ha estado más cerca tanto de Macri como de Elisa Carrió. Por el acuerdo con Cornejo en diciembre, el cordobés continúa presidiendo el interbloque en Diputados y ambos respetarán sus esferas de poder, más allá de sus diferencias.

Por afuera persisten algunas voces disidentes, como la de Federico Storani, quien volvió a atacar a Macri y abrió la posibilidad de una ruptura del interbloque. Pero lo cierto es que son posiciones marginales y no sumaron demasiados adeptos tras la salida del gobierno.

Mañana habrá un test importante. A las 15 se reunirá la mesa nacional de Juntos por el Cambio en Bolívar 1, el Palacio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que participen los presidentes de los partidos, de los bloques legislativos y los gobernadores. Será la primera del año, el puntapié inicial en el que se tratará la estrategia de los próximos meses.

Existe una cuestión estructural que cambia la ecuación de poder. Hasta hace unos meses, al tener la presidencia, el Pro funcionaba como una especie de primus inter pares de Cambiemos. Pero hoy la relación de poder con la UCR es más pareja. En Diputados, la UCR tiene 46 legisladores contra 50 del PRO –y 15 de la Coalición Cívica–. En el Senado, son 14 radicales y 8 del Pro. Hay tres gobernadores de la UCR y un Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el balance de fuerzas a nivel interno cambió dentro de la coalición.