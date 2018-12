Quién es la "narco-polaca" que detuvo la Policía y trabajó en el Gobierno

Pasaron 72 horas desde la detención de Sylwia Sulecka, que escapó hace 20 años de Varsovia, acusada del delito de tráfico de estupefacientes y lavado de activos de procedencia ilícita. Era una de las prófugas más buscadas en su Polonia natal. Tal como lo informó el lunes el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fue apresada en la plaza Barrancas de Belgrano por la Policía Federal Argentina (PFA), con la ayuda de Interpol.

Lo que no se dijo aún es dónde trabajaba porque lejos estaba de vivir escondida: En la Dirección Nacional Electoral (DINE) conocían a Sulecka bajo la identidad que adoptó legalmente en Bolivia, Mónica Aireyu Banegas.

Según confirmaron fuentes oficiales, si bien en los registros de la ANSeS figura como monotributista, la ahora detenida había sido contratada en 2016 como empleada administrativa en la dependencia, con el nombre que figuraba en en su documento argentino de residente extranjero.

"Ya fue cesada tras conocerse su verdadera identidad", añadieron las mismas fuentes. Prófuga desde 1998, Sulecka era empleada de un área sensible hoy para el Gobierno dentro de la propia DINE, la dirección de financiamiento partidario y electoral, justo cuando buscaba reformar la forma de recaudación para las campañas, que también encontró la resistencia de su aliada Elisa Carrió.

Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI porque esto es los que permite mantener la independencia para defender al pueblo. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de diciembre de 2018

"Tenía varios empleos en blanco registrados antes en la actividad privada", justificaron en el Gobierno su contrato de asistencia técnica, cuyos requisitos son el DNI, un Currículum Vitae, al alta en la AFIP y un título.

La detención se produjo, según la gacetilla oficial, luego de que los policías hicieran "uso de equipos de última generación y confirmaron sus sospechas: la pericia fotográfica de comparación biométrica arrojó con certeza que Sylwia Sulecka y Mónica Aireyu Banegas eran la misma persona". "Estamos demostrando que con esfuerzo e inversión en inteligencia criminal, podemos avanzar día a día en soluciones que lleven tranquilidad a los ciudadanos”, señaló Bullrich.

No es la primera vez que un pedido de Interpol no enciende ninguna alarma oficial. A poco de asumir como intendente de Lanús, el ex ministro porteño Néstor Grindetti quedó en el centro de la polémica por un pedido que captura internacional, que luego fue dado de baja.