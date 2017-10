Quién es la diputada del FPV que habló a favor del desafuero del exministro

La Cámara de Diputados aprobó con 176 votos afirmativos y una abstención el desafuero del diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio De Vido, quien ahora quedó sin inmunidad y quedará detenido.

El desafuero fue aprobado por el oficialismo, el Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda y un puñado de diputados del Frente por la Victoria, luego de dos horas y 20 minutos de debate en el recinto.

Si bien el bloque del FPV-PJ decidió no bajar al recinto para discutir el desafuero, la medida no fue acatada por algunos miembros de la bancada. La tucumana Miriam Gallardo, la chubutense Ana Llanos y el sanjuanino Ramón Tovares no dieron quórum en el debate, pero se sentaron en sus bancas tras iniciarse la sesión y votaron a favor.

Quien llamó la atención fue la rionegrina María Emilia Soria, quien antes expresó públicamente su posición a favor de conceder el desafuero del exministro, al pedir ser anotada para hablar en el recinto.

Minutos antes de pasar a la votación, Soria pidió la palabra para argumentar su voto a favor.

"Vengo a cumplir con lo que sostuve", afirmó. "En un primer momento, el oficialismo intentó torcer la interpretación de la ley de fueros. Pero hoy la situación es distinta, desde el punto de vista formal y jurídico", dijo la diputada.

María Emilia es la hija de Carlos Ernesto Soria, quien fue electo gobernador de Río Negro y asesinado de un balazo por su esposa 21 días antes de asumir.