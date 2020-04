Quién es Sergio Affronti, el nuevo CEO de YPF

El Directorio de la petrolera estatal YPF, presidido por Guillermo Nielsen, designó hoy como nuevo CEO al mendocino Sergio Affronti, un ejecutivo con 27 años de trayectoria nacional e internacional en la industria petrolera, que se desempeñó entre 2012 y 2016 como vicepresidente de Supply Chain (Servicios Compartidos).

El nuevo CEO de YPF tendrá como misión refundar Vaca Muerta y sacarla del pozo en el que cayó la actividad por la crisis mundial de la Covid-19 (coronavirus) y sus efectos sobre el desplome de los precios internacionales del petróleo crudo.

El flujo de ingresos (cash flow o caja) de YPF depende en casi un 80% de las ventas de combustibles, que tuvieron una merma de 80% en naftas y de 50% en gasoil por la cuarentena.

Sin estos fondos y con una situación crítica tanto en petróleo como en gas, donde ya se planeaba disminuir la producción aún antes de la pandemia, Affronti deberá refinanciar una deuda mayor a los u$s 2200 millones en los próximos doce meses.

Es que según consta en la web oficial de la petrolera, a YPF le vencen u$s 1880,1 millones y otros $ 22.609 millones en emisiones locales e internacionales en ese plazo, consignó el diario Río Negro.

Estos montos no cuentan los distintos vencimientos de intereses que operan hasta principios de 2021. De hecho, este jueves YPF pagó $ 1125 millones de capital y otros $ 90,5 millones de intereses de un bono emitido el 30 de enero de este año.

Sin la posibilidad de acceder a los mercados internacionales a tasas razonables dada la situación crediticia soberana (el elevado riesgo país y la reestructuración de la deuda externa en marcha), YPF dependerá de la confianza de bonistas locales.

Un default soberano de la Argentina pondría en peligro el plan para levantar a la empresa y complicaría su situación de caja.

Meses atrás, un vicepresidente de la compañía auguraba que con ingresos reducidos se empezarían a demorar las inversiones.

Antes del impacto del coronavirus, YPF proyectaba invertir u$s 2800 millones, la cifra más baja desde que fue estatizada en 2012.

Otra de las tareas inminentes a la que se abocará Affronti es a la de cerrar la discusión por el precio sostén a nivel local del petróleo crudo o barril criollo.

YPF busca pagar no más de u$s 35 por barril, en un mercado interno que tuvo operaciones por u$s 20, con una demanda derrumbada.

En el último día de abril, la acción de YPF en la New York Stock Exchange (NYSE o Bolsa de Nueva York, Estados Unidos) cerró a u$s 3,84, con una caída diaria de 5,4%.

La capitalización bursátil de la petrolera estatal argentina es de u$s 1510 millones y tuvo un piso mínimo histórico el 18 de marzo, a u$s 2,57, con un valor menor a los u$s 1000 millones.

En 2019 la petrolera reportó pérdidas por $ 33.379 millones y el panorama no es alentador para el primer semestre de 2020.

Al término de una reunión de directorio que se extendió durante más de cinco horas y se hizo por primera vez por teleconferencia, Affronti mantuvo una reunión de trabajo con Daniel González, hasta hoy CEO de la compañía.

González estaba en ese cargo desde 2017, tras el paso fallido de Ricardo Darré. Había llegado a la empresa también junto a Galuccio, y antes de ser CEO fue CFO.

"Los ejecutivos coordinaron los próximos pasos para comenzar una transición ordenada junto al resto del equipo de management ejecutivo", informó la empresa.

Sergio Affronti comenzó su carrera profesional en YPF en Mendoza como operativo de producción.

Su carrera técnica lo llevó a trabajar y vivir en yacimientos del Golfo San Jorge y Neuquén. En 2012, y luego de pasar casi una década fuera del país, regresó para integrar el equipo de dirección de la YPF nacionalizada junto a Galuccio.